Los dos récords que podría romper James Rodríguez en el Mundial 2026: tiemblan leyendas de la Selección Colombia

La Copa Mundial de Fútbol 2026 ya comenzó, donde 48 de las mejores selecciones del planeta competirán entre ellas en fascinantes encuentros para definir al campeón del torneo más prestigiosos del balompié.

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Entre ellas se encuentra la Selección Colombia, la cual, de la mano del técnico Néstor Lorenzo y grandes jugadores como Luis Díaz, Daniel Muñoz, Juan Fernando Quintero, Richard Ríos y Dávinson Sánchez, buscará brindar nuevas alegrías al pueblo colombiano de cara a este mundial.

Uno de los nombres que más resuena del plantel es nada más y nada menos que el del capitán, el 10 de la selección, James Rodríguez, quien participará en su tercer mundial, siendo uno de los pocos jugadores en la historia del fútbol colombiano en conseguir este logro.

Sin embargo, el volante colombiano está en la búsqueda de otros récords que se acechan de cara, que terminarían marcándolo como una leyenda más en los mundiales de fútbol.

Los récords que James Rodríguez tiene en la mira en el Mundial 2026

El capitán de la Selección Colombia es uno de los mayores referentes en cuanto al ataque del conjunto tricolor por medio de sus maravillosos centros y pases filtrados que se han trasladado en oportunidades de gol para sus compañeros.

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No es casualidad que, durante la era de Néstor Lorenzo, James haya sido el máximo asistidor del equipo, con un total de 17 asistencias.

James Rodríguez Foto: Jordan Bank-GETTY IMAGES vÍa AFP

Con estos datos, es claro pensar que la zurda de James es sinónimo de creación de gol para la Selección Colombia, y que por medio de esta el volante de 34 años podrá conseguir dos récords durante el Mundial 2026.

Si James Rodríguez consigue una asistencia durante este torneo, se convertirá en el segundo colombiano en la historia en hacer al menos un pase gol en 3 ediciones distintas del Mundial de Fútbol.

El volante ya aportó 4 asistencias durante sus participaciones del torneo, siendo 2 en el Mundial de Brasil 2014 y otras 2 en el de Rusia 2018.

Hasta el momento, el único jugador colombiano en haber conseguido este logro es la leyenda Carlos Alberto “El Pibe” Valderrama, durante las ediciones de Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998.

Carlos Alberto "El Pibe" Valderrama Foto: Getty Images

El otro récord que pone la mirada en James Rodríguez es en convertirse en el jugador colombiano con más asistencias de los mundiales.

Este honor lo tiene Juan Guillermo Cuadrado, quien ha propinado 5 asistencias (4 en Brasil 2014 y 1 en Rusia 2018) cuando fue parte de la selección.

Juan Guillermo Cuadrado Foto: Getty Images

Para ello, James necesitaría hacer 2 asistencias para quedar en los libros de historia de los mundiales de fútbol.

El legado de James en los mundiales de fútbol

Muchos de los aficionados del fútbol en el mundo conocieron a James Rodríguez por primera vez tras su gran participación en la edición de Brasil 2014.

Durante el transcurso de uno de los torneos más recordados por los fans, tuvo la presencia de la mejor participación de la Selección Colombia, que fue el quinto mejor equipo del torneo tras llegar a cuartos de final.

Si bien tuvo grandes rendimientos por parte de jugadores como Teófilo Gutiérrez, David Ospina, Juan Guillermo Cuadrado y Jackson Martínez, el que sin dudas se llevó las miradas de todos fue James Rodríguez.

La entonces futura promesa de 22 años fue uno de los jugadores más destacados de toda la competencia, llegando a ser incluso el máximo anotador con 6 goles, superando a estrellas mundiales como Lionel Messi, Neymar y Thomas Müller.

James Rodríguez fue una de las mayores estrellas del Mundial de Brasil 2014 Foto: Getty Images

A tan temprana edad, James ya lideraba el ataque de la selección, donde sus participaciones tanto en goles como asistencias fueron vitales para que Colombia llegara tan lejos en el torneo.

Dentro de los más destacados se encuentra el partido ante la selección de Uruguay en octavos de final, que terminó catapultando a James al estrellato.

Allí James firmó un doblete para que Colombia pasara por primera vez a unos cuartos de final de un Mundial. El tanto más recordado fue la espectacular volea con la que se abrió el marcador y que posteriormente fue galardonada como el Premio Puskas al mejor gol del año.