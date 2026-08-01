Karina García generó polémica al revelar cuánto habría pagado por su mascota: “Es cara”

Karina García se volvió tendencia en redes sociales por una inesperada confesión relacionada con su mascota. La creadora de contenido y exparticipante de La casa de los famosos Colombia aseguró durante una transmisión en vivo que su perrita de raza Pomerania habría costado cerca de 30 millones de pesos, una cifra que desató una gran cantidad de comentarios.

Karina García preocupó con situación que vive en el embarazo: “Me enfermé”

La revelación surgió mientras la influencer compartía con sus seguidores algunos detalles de su vida personal. Sin embargo, el momento que terminó robándose toda la atención fue el dedicado a su mascota.

García explicó que el animal habría entrado en celo y terminó apareándose con otro perro, algo que, de acuerdo con su versión, ocurrió de manera inesperada.

“Tengo pesar por ella porque es muy cara. Me costó como 30 millones de pesos”, comentó la famosa frente a su comunidad digital.

Karina García generó conversación en sus redes sociales. Foto: Canal RCN

Después, explicó lo ocurrido con más detalle. “Entró en calor y hoy quedó pegada con otro perro (...) Alejandra, quien me ayuda aquí en la casa, los encontró pegados debajo de un clóset y me dio mucho pesar porque la niña está muy chiquita para que esté pegada”, expresó.

La creadora de contenido también manifestó que sospecha que la Pomerania podría estar embarazada. Incluso aseguró que llegó a pensar que otro perro también habría estado con ella días atrás, por lo que dijo que ni siquiera tendría claro cuál sería el padre de las posibles crías.

La Toxicosteña tuvo inesperada reacción por el embarazo de Karina García: quedó captada en video

Las declaraciones no tardaron en viralizarse y generaron reacciones divididas. Mientras algunos usuarios se tomaron la anécdota con humor, otros centraron la discusión en el supuesto precio de la mascota.

Varios internautas cuestionaron que un Pomerania pudiera alcanzar un valor cercano a los 30 millones de pesos. En los comentarios de las publicaciones que replicaron el video, numerosos usuarios aseguraron que, aunque se trata de una raza cotizada, los ejemplares disponibles en criaderos especializados suelen venderse por cifras considerablemente inferiores.

Más allá del debate sobre el precio, la historia también despertó opiniones acerca de la importancia de mantener un control sobre las mascotas durante el periodo de celo. En ese sentido, varios usuarios señalaron que situaciones como la descrita por la modelo pueden evitarse con medidas de cuidado y supervisión.

Por ahora, Karina García no se ha pronunciado nuevamente sobre las críticas que recibió luego de contar lo ocurrido.