Blessd reaccionó al embarazo de Karina García y dejó inesperado comentario

Karina García confirmó que está esperando su tercer hijo y la noticia rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales. La creadora de contenido y exparticipante de La casa de los famosos Colombia compartió el anuncio a través de su cuenta de Instagram y recibió miles de mensajes de felicitación por parte de seguidores, amigos y figuras del entretenimiento.

Karina García confirmó su embarazo con tiernas fotos y reveló quién es el padre del bebé

La empresaria dio a conocer la noticia mediante una publicación junto al cantante de música urbana Kris R., con quien mantiene una relación dede hace aproximadamente seis meses. En las imágenes, ambos aparecen frente al mar durante una sesión de fotos preparada para revelar la llegada del bebé.

Karina lució un conjunto blanco que dejaba ver su embarazo, mientras sostenía varias imágenes de ecografía. A su lado, Kris R. aparece abrazándola y observando las fotografías.

Junto a las imágenes, la creadora de contenido escribió una frase corta con la que confirmó públicamente la noticia: “Nuestro sueño más bonito viene en camino”.

La publicación acumuló miles de reacciones en pocos minutos y en la sección de comentarios comenzaron a aparecer mensajes de apoyo de seguidores y personalidades del entretenimiento colombiano.

Sin embargo, uno de los comentarios que más llamó la atención fue el del cantante Blessd.

El artista decidió reaccionar públicamente al anuncio y dejó un mensaje que rápidamente empezó a recibir miles de “me gusta” y respuestas por parte de usuarios.

“Cabe mi hermanito felicidades. Ya Caleb tiene parcerito pa hacer musiquita. Qué chimba, bendiciones”, escribió.

Blessd comentó el post en el que Karina García confirmó su embarazo. Foto: Captura Instagram @karinagarcialoficiall: Comentario: @blessd

El mensaje generó conversación principalmente por la referencia que hizo el cantante a Caleb, su hijo, quien nació hace algunas semanas fruto de su relación con Manuela.

La mención llamó la atención porque Blessd dio a entender, en tono cercano y amistoso, que ahora su hijo tendría compañía y hasta hizo una referencia a una posible conexión con la música en el futuro.

Además del contenido del mensaje, varios usuarios reaccionaron por el contexto que durante meses rodeó el nombre del artista y el de Karina García.

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Aunque nunca existió una confirmación pública sobre una relación entre ambos, en diferentes momentos circularon rumores en redes sociales sobre un posible vínculo sentimental.

Las especulaciones aumentaron especialmente durante la participación de Karina en La casa de los famosos Colombia, cuando compartió algunas anécdotas sobre una relación pasada que parte del público relacionó con el cantante.