Estas son las vías cerradas en Colombia por el terremoto

Luego del fuerte terremoto que se vivió en Colombia este lunes en la mañana, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) confirmó varios cierres viales en diferentes regiones del país. Algunos de ellos se realizaron por precaución para revisar las condiciones de las infraestructuras; en sectores del Pacífico (región del epicentro) sí se reportan afectaciones.

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Cundinamarca: cierre en túnel de Sumapaz y el puente Mariano Ospina

En la vía que conecta a Bogotá con municipios de Cundinamarca y Tolima, dos vías permanecen cerradas, según el reporte de la ANI.

El túnel de Sumapaz, ubicado en la vía Bogotá-Girardot, fue totalmente cerrado. El conector ubicado en el sector de Boquerón en Fusagasugá fue restringido por las autoridades como medida preventiva para realizar las inspecciones correspondientes, con el fin de validar el estado de la infraestructura.

El túnel Sumapaz está ubicado en la vía que conecta a Bogotá con Girardot. Foto: Prensa Vía Sumapaz API

La medida fue replicada en el puente Mariano Ospina, ubicado en la misma región. Este conecta a Girardot (Cundinamarca) con Flandes (Tolima) y cruza el río Magdalena. Hasta el momento, las autoridades no han registrado su apertura.

El puente Mariano Ospina Pérez está ubicado en Flandes, Tolima. Foto: Suministrada

De acuerdo con el reporte oficial, hasta el momento no se han identificado afectaciones en esta vía, que es esencial para la conexión de la región Andina.

Derrumbes en Ibagué

La concesionaria APP Gica S. A. informó que, como consecuencia del movimiento sísmico, se presentaron varias novedades en diferentes puntos del corredor vial Girardot-Ibagué–Cajamarca:

PR 11+700, Ruta Nacional 4004 Ibagué–Espinal: derrumbe en el sector de las Curvas de Gualanday.

derrumbe en el sector de las Curvas de Gualanday. PR 76+950, Ruta Nacional 4003 Armenia–Ibagué: derrumbe en las inmediaciones del sector de Coello.

derrumbe en las inmediaciones del sector de Coello. PR 54+800, Ruta Nacional 4003 Armenia–Ibagué: derrumbe en las cercanías de la vereda Brasil.

Aunque inicialmente se registró un cierre total en el corredor vial, las autoridades reportaron la actualización de este a un cierre parcial que permite el paso a un solo carril.

Cierres totales en el Pacífico

En el corredor que conecta Buga con Buenaventura se presentaron “diversas novedades” que provocaron el cierre total de la vía a la altura del PR 71.

Esta región del país es la más afectada por el terremoto. Los reportes demuestran graves daños en este corredor vial. Se registran varios deslizamientos, por lo que la concesión reporta estar trabajando en tres frentes para habilitarla lo más pronto posible.

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En la vía Cali–Loboguerrero, también se reportó un cierre total en el kilómetro 55+000, debido al desprendimiento de rocas del talud superior sobre la calzada.

Cierre total en Caldas

La vía Manizales-Fresno también fue inhabilitada en el kilómetro 36, del sector Cerro Bravo. Invías reportó el cierre total debido al terremoto.

“Recomendamos a los usuarios abstenerse de transitar por el sector y permanecer atentos a la información oficial sobre el estado del corredor”, comunicó la autoridad nacional.

Vías habilitadas

En otras regiones del país se registraron algunos cierres temporales que ya se rehabilitaron. Así sucedió en la vía Bogotá-Villavicencio.

En la variante Fuemia, que conecta Dabeiba con Uramita, municipios de Antioquia, también se registró una restricción total por una hora para revisar las condiciones de la vía; sin embargo, ya está habilitada nuevamente.