Terremoto en Colombia: Federación Colombiana de Fútbol envió un mensaje a los damnificados

Por medio de un mensaje en sus canales oficiales, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) envió palabras de apoyo a todos los damnificados por el terremoto que sacudió al país este lunes, 10 de agosto.

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“La FCF se solidariza con las personas afectadas por el temblor en Colombia. La Federación Colombiana de Fútbol expresa su solidaridad con las comunidades del Chocó, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda y demás regiones del país que se han visto impactadas por el fuerte sismo registrado este lunes 10 de agosto”, expresó la FCF.

Añadió: “Desde la FCF enviamos un mensaje de fortaleza y acompañamiento a todas las personas que han vivido esta situación, especialmente a quienes han sufrido pérdidas o afectaciones”.

La Dimayor también emitió un comunicado oficial

“La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) expresa su profundo pesar y solidaridad con todos los colombianos que se han visto afectados por el fuerte movimiento sísmico registrado durante el día de hoy en diferentes zonas del país”, escribió la Dimayor en su web oficial.

Además, anunció una decisión: “Dimayor ha tomado la decisión de aplazar la fecha programada para el día de hoy. Los partidos se disputarán este martes 11 de agosto en las horas que estaban previamente programadas. Asimismo, los partidos programados para el martes se disputarán el miércoles 12 de agosto en los mismos horarios”.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, expresa su profundo pesar y solidaridad con todos los colombianos que se han visto afectados por el fuerte movimiento sísmico registrado durante el día de hoy en… pic.twitter.com/IxzcQOjj9P — DIMAYOR (@Dimayor) August 10, 2026

Eso quiere decir que los siguientes partidos, que ya estaban programados para este lunes, quedan aplazados:

Liga BetPlay

4:00 p. m., Águilas Doradas vs. Llaneros.

6:00 p. m., Independiente Medellín vs. Millonarios.

8:05 p. m., Junior vs. Deportivo Pereira.

Torneo BetPlay

2:00 p. m., Tigres vs. Envigado.

6:00 p. m., Leones vs. Real Cundinamarca.

Liga Femenina

3:00 p. m., Atlético Bucaramanga vs. Once Caldas.

*Quedan para el martes a la misma hora.

La Dimayor aclaró: “Teniendo en cuenta que Pereira ha sido una de las ciudades más afectadas por el terremoto, se ha decidido aplazar de manera indefinida el partido entre Junior y Deportivo Pereira, correspondiente a la fecha 4 de la Liga BetPlay 2026-ll”.