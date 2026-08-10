Real Madrid se expresó por el fuerte terremoto en Colombia: comunicado oficial desde España

Los ojos del mundo están puestos en Colombia, que este lunes, 10 de agosto, sufrió un fuerte terremoto con magnitud de 7.4 y profundidad de 103 kilómetros. El epicentro fue en la ciudad chocoana de San José del Palmar.

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No solo hay pronunciamientos en Colombia, también en el mundo entero, y el deporte se solidariza con el país. Real Madrid, histórico club español, emitió un comunicado oficial manifestando su apoyo ante la dura situación.

Real Madrid: “Queremos hacerles llegar nuestra solidaridad”

“El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva quieren expresar sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas y a todo el pueblo de Colombia tras el terremoto que ha sufrido este querido país en las últimas horas”, arranca afirmando el Real Madrid.

Y añaden: “Desde el Real Madrid queremos hacerles llegar nuestra solidaridad y deseamos la más pronta recuperación de los heridos, a quienes transmitimos todo nuestro cariño”.

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 10, 2026

Se aplaza el fútbol en Colombia por el terremoto

Y es que el fútbol tampoco es ajeno a lo ocurrido en el país este lunes, y también sufre consecuencias. Dimayor anunció el aplazamiento de los partidos que se jugarían este 10 de agosto, pasando al martes 11 de agosto en el horario que estaba programado en principio.

“Ante esta situación y considerando el bienestar y la seguridad de todos los actores que hacen parte de nuestro fútbol, la Dimayor ha tomado la decisión de aplazar la fecha programada para el día de hoy. Los partidos se disputarán este martes 11 de agosto en las horas que estaban previamente programados. Asimismo, los partidos programados para el martes, se disputarán el miércoles 12 de agosto en los mismos horarios.”: escribió Dimayor.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, expresa su profundo pesar y solidaridad con todos los colombianos que se han visto afectados por el fuerte movimiento sísmico registrado durante el día de hoy en… pic.twitter.com/IxzcQOjj9P — DIMAYOR (@Dimayor) August 10, 2026

Eso sí, aclaran: “Lo anterior, con excepción del partido entre Junior FC y Deportivo Pereira, correspondiente a la Fecha 4 de la Liga BetPlay Dimayor ll-2026, que será aplazado de manera indefinida en consideración a la situación que atraviesa la ciudad de Pereira, una de las zonas más afectadas por el terremoto, y en solidaridad con los integrantes del Deportivo Pereira, especialmente sus jugadores, miembros del cuerpo técnico y sus familias”.