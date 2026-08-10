Deportes

Real Madrid se expresó por el fuerte terremoto en Colombia: comunicado oficial desde España

Siguen las voces de apoyo tras el terremoto ocurrido en Colombia este lunes, 10 de agosto. Real Madrid se suma a ellas.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

10 de agosto de 2026 a las 1:35 p. m.
La solidaridad desde Real Madrid (izq.) por el terremoto en Colombia (der.)
La solidaridad desde Real Madrid (izq.) por el terremoto en Colombia (der.) Foto: Getty Images.

Los ojos del mundo están puestos en Colombia, que este lunes, 10 de agosto, sufrió un fuerte terremoto con magnitud de 7.4 y profundidad de 103 kilómetros. El epicentro fue en la ciudad chocoana de San José del Palmar.

Varios hospitales de Cali tuvieron que evacuar a los pacientes de poca complejidad médica.
🔴 Terremoto sacude a Colombia EN VIVO: 80 personas fallecidas en Chocó, Valle, Risaralda, Antioquia y Caldas
YouTube video XT_QE7Oz3F0 thumbnail

No solo hay pronunciamientos en Colombia, también en el mundo entero, y el deporte se solidariza con el país. Real Madrid, histórico club español, emitió un comunicado oficial manifestando su apoyo ante la dura situación.

Real Madrid: “Queremos hacerles llegar nuestra solidaridad”

El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva quieren expresar sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas y a todo el pueblo de Colombia tras el terremoto que ha sufrido este querido país en las últimas horas”, arranca afirmando el Real Madrid.

Y añaden: “Desde el Real Madrid queremos hacerles llegar nuestra solidaridad y deseamos la más pronta recuperación de los heridos, a quienes transmitimos todo nuestro cariño”.

Se aplaza el fútbol en Colombia por el terremoto

Y es que el fútbol tampoco es ajeno a lo ocurrido en el país este lunes, y también sufre consecuencias. Dimayor anunció el aplazamiento de los partidos que se jugarían este 10 de agosto, pasando al martes 11 de agosto en el horario que estaba programado en principio.

“Ante esta situación y considerando el bienestar y la seguridad de todos los actores que hacen parte de nuestro fútbol, la Dimayor ha tomado la decisión de aplazar la fecha programada para el día de hoy. Los partidos se disputarán este martes 11 de agosto en las horas que estaban previamente programados. Asimismo, los partidos programados para el martes, se disputarán el miércoles 12 de agosto en los mismos horarios.”: escribió Dimayor.

Eso sí, aclaran: “Lo anterior, con excepción del partido entre Junior FC y Deportivo Pereira, correspondiente a la Fecha 4 de la Liga BetPlay Dimayor ll-2026, que será aplazado de manera indefinida en consideración a la situación que atraviesa la ciudad de Pereira, una de las zonas más afectadas por el terremoto, y en solidaridad con los integrantes del Deportivo Pereira, especialmente sus jugadores, miembros del cuerpo técnico y sus familias”.