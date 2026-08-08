Muerte de Jorge Messi: Real Madrid, Barcelona y Argentina hacen sentidos pronunciamientos

Jorge Messi, padre del futbolista argentino Lionel Messi, murió a los 68 años en un sanatorio de Rosario, Argentina. La prensa de ese país confirmó que el fallecimiento se habría producido cerca de las 10:00 p.m. del viernes 7 de agosto.

Murió Jorge Messi, padre de Lionel Messi: desde Argentina dan detalles

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Hay una lluvia de reacciones en el mundo del fútbol por la muerte de Jorge Messi. Además de la prensa deportiva, numerosos clubes se han pronunciado por el fallecimiento de quien, además, fue el único mánager de Lionel Messi.

Todos en el planeta fútbol se unen para darle un mensaje de aliento a Lionel Messi y su familia. Las rivalidades quedan de lado, pues Real Madrid, eterno rival del FC Barcelona, donde Leo es máxima leyenda, escribió unas sentidas palabras.

Real Madrid: “Lamenta profundamente la muerte de Jorge Messi”

“El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Leo Messi. Nuestro club quiere mostrar sus condolencias a Leo, a su familia y a todos sus seres queridos. Descanse en paz”.

Comunicado Oficial: fallecimiento de Jorge Messi, padre de Leo Messi. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 8, 2026

Selección Argentina: “Fuerza Leo”

“Mucha fuerza, Leo Messi y familia. Estamos con ustedes en este difícil momento. Les enviamos nuestro más sentido abrazo”.

Mucha fuerza, Leo Messi y familia. Estamos con ustedes en este difícil momento. Les enviamos nuestro más sentido abrazo. pic.twitter.com/k7TUlPkGTM — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 8, 2026

FC Barcelona: “Nuestras más sinceras condolencias. Que Jorge Messi descanse en paz”

“El presidente y la Junta Directiva del FC Barcelona expresan sus más sentidas condolencias por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del exjugador y leyenda del Barça Lionel Messi, y, en nombre de toda la familia azulgrana, transmiten su pésame a la familia Messi”, comienza el comunicado.

Y cierran con: “El FC Barcelona agradece a Jorge Messi su compromiso con nuestro Club y el hecho de habernos confiado los inicios y los años más gloriosos de la carrera futbolística de su hijo Leo. Descanse en paz”.

Our deepest condolences. May Jorge Messi rest in peace. pic.twitter.com/PPSTTjHki1 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 8, 2026

Y es que, tal como menciona el elenco blaugrana en su comunicado oficial, Jorge Messi fue más que clave para la llegada de su hijo Lionel al FC Barcelona. Además de trámites legales y similares, lo acompañó en su proceso de migración, dejando atrás Argentina y mudándose a España.