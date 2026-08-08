José Pékerman dio el ‘toque secreto’ para que la Selección Colombia sea campeona en los próximos torneos

El exfútbolista y entrenador José Néstor Pékerman fue invitado al programa Buen Día ESPN, donde analizó diversos temas sobre el futbol actual. Durante la emisión, el exdirector técnico de la Selección Colombia entregó su visión sobre el presente de la Tricolor y las proyecciones del equipo para los próximos años.

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En el inicio de su intervención, el estratega fue consultado por la labor de Néstor Lorenzo al frente del conjunto nacional. Pékerman resaltó la participación de Colombia en la Copa del Mundo de la Fifa México, Estados Unidos y Canadá 2026.

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Sobre la actuación de la escuadra en el certamen internacional, el entrenador argentino afirmó que “los colombianos deberían estar muy satisfechos con lo acontecido en el Mundial, donde se evidenció una recuperación tras la ausencia en la cita de Catar 2022”.

Su visión del equipo nacional en los próximos torneos internacionales

José Pekerman, exentrenador de la Selección Colombia. Foto: Semana

El entrenador continuó su exposición al señalar el impacto que tuvo el segundo lugar obtenido por el grupo en la Copa América previa. Pékerman indicó que para un sector de los aficionados la única meta aceptable era la obtención del título mundial, una postura que requiere análisis según su visión técnica.

De acuerdo con la lectura del técnico argentino, alcanzar la victoria en un torneo internacional de esa magnitud exige procesos prolongados. El estratega sostuvo que a la Selección Colombia le resta camino por recorrer para ganar un campeonato mundial, al considerar que este logro depende de una preparación continua de los deportistas.

La clave de Pékerman para ser campeón

Al referirse a las condiciones necesarias para disputar los primeros lugares del fútbol global, Pékerman declaró que “ser campeón del mundo va más allá de afirmaciones; responde a un proceso diario de formación y preparación de los jugadores”.

En la parte final de su análisis, el exseleccionador nacional enfatizó la importancia de mantener la continuidad en el plan de trabajo actual. El DT argentino concluyó que la estructura del fútbol colombiano debe sostener los esfuerzos organizativos para aproximarse progresivamente a los objetivos trazados.