La Guajira en la mira: las prioridades del Gobierno De La Espriella para mejorar la infraestructura vial

Este viernes 7 de agosto se posesionó como jefe de Estado el presidente de Colombia Abelardo De La Espriella en la Universidad Santiago de Cali, en la ciudad de Cali.

Mauricio Gómez Amín, jefe de la cartera de Comercio, anunció que el 13 de agosto habrá Consejo de Ministros desde La Guajira

Dentro del marco de la ceremonia que tuvo la presencia de funcionarios y congresistas, así como de mandatarios internacionales, el nuevo Gobierno Nacional ha informado acerca de las primeras actividades que llevarán a cabo durante los próximos días.

En entrevista con SEMANA, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, anunció que el próximo jueves 13 de agosto se realizará el primer Consejo de Ministros en el departamento de La Guajira.

Gómez afirmó que en el desarrollo de la visita de la nueva administración, se buscará solucionar las problemáticas que tiene la gente del sector, además de tratar temas sociales, económicos y de infraestructura.

Refiriéndose al marco de las obras viales para el departamento, se pronunció al respecto el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, quien tuvo como uno de sus principales objetivos plantear las necesidades que tiene La Guajira.

Para ello, el mandatario mantuvo una conversación con la ministra de Transporte, Elsa Noguera, en donde se trató cómo abordar los próximos proyectos estratégicos para traer una mejor conectividad vial en el territorio.

“Vamos a trabajar por importantes proyectos de conectividad en el territorio. Este sueño que hemos tenido de conectar La Guajira, nuestra Guajira, que tenga una vía por primera vez en alta Guajira. El sueño de terminar nuestra Francisco el hombre y, sobre todo, ayudar a nuestros campesinos con las vías terciarias”, comentó el gobernador en sus redes sociales.

Por su parte, la ahora ministra de Transporte, Elsa Noguera, agradeció el espacio compartido con el mandatario Deluque y mencionó que el Gobierno Nacional estará en el departamento los próximos días para atender las necesidades presentes y los objetivos para mejorar la infraestructura vial.

“Allá tenemos importantes obras, importantes compromisos y, sobre todo, un gran aliado como es nuestro gobernador, con quien haremos equipo y pronto pasaremos de los anuncios, de las promesas a la ejecución, porque eso es lo que necesita nuestra gente, sus obras al servicio de él”, afirmó Noguera.

La mandataria había informado días previos que el objetivo del Gobierno de Abelardo De La Espriella es finalizar aquellas obras viales e infraestructuras que actualmente se encuentran retrasadas.

Noguera afirmó que la nueva administración no anunciará, sino que entregará proyectos para el servicio de la gente: “Tenemos que ser más eficientes, reducir los altos costos logísticos, conectar mejor a las regiones y devolverle competitividad al país”.