Mauricio Gómez Amín, jefe de la cartera de Comercio, anunció que el 13 de agosto habrá Consejo de Ministros desde La Guajira

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, anunció que este jueves 13 de agosto se realizará un Consejo de Ministros desde La Guajira, en una de las primeras actividades del nuevo Gobierno fuera de Bogotá. La jornada buscará acercar al Ejecutivo a las regiones y atender directamente las necesidades de sus habitantes.

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Gómez Amín señaló que durante la visita comenzarán a “solucionar los problemas de la gente”, siguiendo una directriz del presidente Abelardo De La Espriella.

Mauricio Gómez Amín, ministro de Comercio, anunció que el jueves habrá un Consejo de Ministros desde La Guajira. Dijo que empezarán a “solucionar los problemas de la gente”, como lo ha ordenado el presidente Abelardo De La Espriella. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/IJeTcli5bP — Revista Semana (@RevistaSemana) August 8, 2026

El anuncio se produjo al inicio del nuevo mandato presidencial, este 7 de agosto, con un gabinete conformado para acompañar las principales apuestas del mandatario nacional.

La realización del Consejo de Ministros en La Guajira pone el foco en un departamento que enfrenta importantes desafíos sociales, económicos y de infraestructura.

La decisión de trasladar parte de la agenda del Gobierno al territorio busca que las discusiones ministeriales tengan como referencia las necesidades concretas de las comunidades y permitan definir acciones frente a las problemáticas identificadas.

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Para Gómez Amín, quien fue jefe de debate de De La Espriella durante la campaña presidencial, el encuentro representa también una oportunidad para articular las decisiones del Gobierno con las dinámicas económicas y productivas de las regiones.

Mauricio Gómez Amín fue jefe de debate de Abelardo De La Espriella durante la campaña presidencial. Foto: Cortesía prensa Mauricio Gómez Amín / Eliseo Oliveros

El Consejo de Ministros reunirá a los integrantes del gabinete para revisar las prioridades de la administración y establecer las acciones que se desarrollarán desde La Guajira.

Se espera que durante la jornada se conozcan anuncios y compromisos relacionados con las necesidades planteadas por las comunidades y las autoridades locales.