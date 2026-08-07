Familia de Franco Armani denunció robo en vuelo a Medellín: dan millonaria cifra en pérdidas

Daniela Rendón, esposa de Franco Armani, firmó un comunicado público donde denunció un robo en un vuelo de Buenos Aires a Medellín de la aerolínea Avianca.

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Según Rendón, la cifra en pérdidas es superior a los $ 60 millones de pesos colombianos, entre ropa, zapatos, cremas faciales, perfumes y un bolso. Referenció que todos son de marcas de lujo y pertenecían a Franco Armani, jugador de Atlético Nacional.

SEMANA contactó a Avianca para consultar al respecto. Desde la aerolínea le respondieron a este medio con el pronunciamiento oficial sobre la situación.

Comunicado de Daniela Rendón, esposa de Franco Armani

“Por medio del presente comunicado quiero manifestar mi profunda inconformidad y preocupación por los hechos ocurridos con mi equipaje transportado el día de hoy en el vuelo AV112 de la aerolínea Avianca”, dijo Rendón.

Añadió: “Al recibir mi maleta el día de hoy, encontré que habían sido sustraídas múltiples pertenencias de mi propiedad, cuyo valor aproximado asciende a $ 60.000.000 COP, entre ellas ropa, zapatos, cremas faciales, perfumes y un bolso, todo de marcas de lujo, que pertenecían a mi esposo Franco Armani”.

Adjunto al comunicado, Rendón publicó videos e imágenes de cómo llegó la maleta. Evidenció que faltaban varios objetos, expresando su malestar por la situación y haciendo un llamado para que exista respuesta lo más pronto posible.

“Esta situación no solo representa una pérdida económica considerable, sino que también plantea un cuestionamiento serio: si es posible extraer objetos de una maleta sin autorización, ¿qué impide que también puedan introducir elementos ajenos al pasajero? Esta circunstancia pone en riesgo la integridad, la seguridad y la tranquilidad de quienes viajan y depositan su confianza en el sistema de transporte aéreo”, expresó.

Finalmente, pidió a las autoridades, incluyendo a la aerolínea, a “adoptar las medidas necesarias para proteger a los usuarios”.

Avianca responde: “Sobre caso de equipaje en el AV112”

“Hemos iniciado una investigación interna rigurosa que revisa cada etapa del trayecto. Dado que el manejo del equipaje involucra distintos puntos y operadores a lo largo de la ruta, estamos recopilando los registros de cada fase y trabajando de manera coordinada con las autoridades y los operadores correspondientes para esclarecer lo ocurrido con la mayor prontitud”, escribió la aerolínea.

Agregó: “Mantendremos informada a la pasajera sobre los avances y le daremos una respuesta clara una vez concluya la revisión. Sentimos mucho lo ocurrido y reiteramos nuestro compromiso con la seguridad, la confianza y el bienestar de quienes viajan con nosotros”.