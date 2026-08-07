¿“Desobediencia civil” en Bogotá? Así estuvieron las vías capitalinas durante la posesión de Abelardo De La Espriella

A propósito de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, movimientos afines a la nueva oposición habían convocado una serie de manifestaciones en Bogotá, en el marco de la “desobediencia civil” que anunció el excandidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

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Específicamente, se anunciaron ocho concentraciones en los siguientes sectores de la capital:

Plaza de Bolívar (2).

Chicalá, Kennedy.

Parkway, Teusaquillo.

Santa Fe.

Centro Histórico.

Parque Nacional.

Portal Usme.

Estas jornadas contaron con el acompañamiento de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá. De acuerdo con lo informado por la entidad, todas las actividades se desarrollaron en paz y sin alteraciones al orden público.

El primer gran movimiento que se esperaba en la jornada era el de la Plaza de Bolívar, donde los manifestantes dibujaron en el suelo la palabra “soberanos”. Allí, no se logró en ningún momento una concentración masiva. El último reporte de las autoridades distritales con respecto a este movimiento reveló que a las 5:32 p. m. solo llegó a reunir 40 personas.

Luego, con el pasar de las horas, la Secretaría de Gobierno reportó el retiro de los manifestantes de cada manifestación. A las 7:43 p. m. terminó la llamada “Desobediencia civil contra el Estado y el capital”, concentrada en la localidad de Santa Fe y que finalizaba la “Jornada contracultural” de Kennedy —donde terminaron 13 personas con el rostro cubierto y algunas de ellas con maletas—, según el Distrito.

Las autoridades detallaron que esta última concentración estuvo presente por más horas y, a las 9:33 p. m., se reportó un momento de tensión entre un motociclista y algunos participantes, luego de que el conductor golpeara con una correa a un perro que se atravesó en la vía.

A esta hora, de las ocho manifestaciones iniciadas, solo se mantuvieron tres: la de Kennedy, la del Parkway y la “Manifestación por desplazamiento forzado”, en la Plaza de Bolívar. En esta última, la Alcaldía reportó el acompañamiento a una sola persona.

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La Alcaldía hizo acompañamiento en todas las concentraciones

Como es costumbre en este tipo de manifestaciones, la Secretaría de Gobierno dispuso un equipo de Diálogo Social para acompañar cada concentración. Sin embargo, las autoridades estaban preparadas para intervenir con la Fuerza Pública si era necesario; así lo aseguró el jueves Gustavo Quintero, secretario de la entidad.

En conclusión, la jornada no afectó las vías de la capital del país y, de acuerdo con el reporte oficial de la Secretaría de Gobierno, en términos generales, no se generaron concentraciones masivas ni altercados viales.