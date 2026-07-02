Durante la mañana de este 2 de julio, Bogotá registró una marcha sobre la autopista Sur con carrera 62A, en las inmediaciones del Frigorífico Guadalupe. Estas movilizaciones se presentaron debido a los operativos realizados por la Alcaldía Mayor, en los cuales se desalojó a varios trabajadores informales de la zona.

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Debido a la protesta, se reportaron monumentales trancones en la autopista Sur con carrera 62A, en sentido oriente-occidente. Ante el bloqueo vehicular, el sistema de transporte masivo de la capital tuvo que implementar un contraflujo, lo que obligó al cierre temporal de las estaciones Sevillana y Madelena.

A esta hora, los manifestantes ya se retiraron del punto. Según las autoridades, se registra total normalidad en la zona, permitiendo que la flota de TransMilenio y los vehículos particulares circulen con tranquilidad.

Hasta el momento no se prevén más marchas en la capital por el resto del día; sin embargo, ya hay una serie de movilizaciones sociales programadas en Bogotá desde el 3 hasta el 7 de julio, con concentraciones principales en las localidades de Suba y Engativá.

La primera de ellas está programada para este viernes 3 de julio en Suba, en conmemoración de Cristian David Castillo, el joven que murió tras ser presuntamente impactado por un proyectil del Esmad durante las protestas de 2021. Se espera que la jornada comience a las 4:00 p. m.; tendrá como punto principal de encuentro la avenida Ciudad de Cali con calle 145, en las inmediaciones del supermercado Ara.

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Además, el sábado 4 de julio se llevará a cabo la marcha “Yo Marcho Trans NB”, una movilización del colectivo trans que hace parte de la agenda por el mes del orgullo LGBTIQ+. La iniciativa comenzará a las 12:00 m. en el parque Los Girasoles y finalizará en el parque Floridablanca (Engativá).

Para finalizar este calendario de protestas, el martes 7 de julio se realizará la Marcha por la Liberación de la Marihuana 2026. La jornada irá desde las 4:00 p. m. hasta aproximadamente las 11:00 p. m.; el punto de encuentro será detrás del Centro Empresarial Conecta, frente a los patios de la localidad de Engativá. Este evento coincidirá con la celebración del OIL 710, cuyo horario exacto será confirmado por los organizadores en las próximas horas.