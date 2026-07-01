Orgullo LGBTIQ+ en Bogotá 2026: fecha y recorrido de la marcha de este sábado

Bogotá realizará durante esta semana una movilización ciudadana en el marco de la conmemoración del orgullo LGBTI y del Festival por la Igualdad 2026. Se trata de la marcha “Yo Marcho Trans”, prevista para este sábado 4 de julio, una jornada que busca visibilizar la defensa de los derechos de las personas trans y de los sectores sociales LGBTI.

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De acuerdo con la programación distrital, esta actividad será acompañada por diferentes entidades del Distrito y organizaciones sociales, en una agenda que incluye recorridos, actividades culturales y espacios comunitarios. Esta marcha, que llega a su undécima versión, iniciará este sábado 4 de julio a partir de las nueve de la mañana desde el Parque de los Girasoles, ubicado en la carrera 97C con calle 50 sur, en la localidad de Bosa.

Según la información suministrada por la Alcaldía de Bogotá, la jornada se manejará bajo el lema “Somos todes el polvo de las mismas estrellas”. Esta movilización contará con diferentes espacios orientados a la ciudadanía, como zonas de emprendimiento, presentaciones artísticas y un “trans sancocho”, previendo que las personas participantes se dirijan durante la jornada hacia el Parque Florida Blanca.

Por otro lado, cabe recordar que el pasado domingo 14 de junio ya se había llevado a cabo la “Marcha del Sur”, una movilización con 18 años de trayectoria organizada por colectivos de las localidades de dicha zona de la ciudad. Ese evento partió desde la antigua fábrica de Bavaria, en la avenida carrera 72 # 09-01 (localidad de Kennedy), y también contó con diversas muestras culturales.

Cali: XVIII gran marcha LGBTI+ en la ciudad de Cali. Foto: Jorge Orozco

Las marchas del orgullo tienen su origen en las movilizaciones que surgieron tras los disturbios de Stonewall, ocurridos en Nueva York en 1969, considerados un punto de partida clave para el movimiento por los derechos de las personas LGBTI en el mundo.

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En Bogotá, estas actividades hacen parte de la agenda anual del Festival por la Igualdad y buscan generar espacios de participación ciudadana para visibilizar las demandas de esta población frente a temas de equidad, inclusión y no discriminación. Ante esto, las autoridades recomendaron a los ciudadanos programar sus desplazamientos con anticipación, ya que durante el desarrollo de las marchas podrían presentarse cierres viales o restricciones temporales de movilidad en los corredores del recorrido.