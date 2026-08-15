Joya colombiana en Europa hizo sentido homenaje al país tras el devastador terremoto

El atacante colombiano Camilo Durán anotó su primer gol oficial con la camiseta del Celtic en la victoria cuatro por cero frente al Dundee United, encuentro correspondiente a la segunda ronda de la Copa de Escocia.

Rodrigo Contreras reveló la llamada que sostuvo con Omar Fernández Frasica y qué se dijeron

El delantero samario convirtió el segundo tanto del compromiso al minuto 24, asegurando la clasificación de su equipo a la siguiente fase del campeonato británico.

A la ciudad que llegó James Rodríguez para alistar su fichaje con nuevo club: ya estuvo antes

Durante la celebración de la anotación, el futbolista de Santa Marta se retiró la camiseta para enseñar una prenda interior con la frase “Fuerza Colombia”.

La dedicatoria respondió a la emergencia provocada por el movimiento telúrico del pasado 10 de agosto, evento que dejó más de trescientas personas fallecidas, miles de heridos y afectaciones en la infraestructura del país.

Camilo Durán doubles the lead! 🍀



A first goal for @CelticFC's new Colombian forward 🇨🇴#PremierSportsCup pic.twitter.com/5Na5lw5rRq — Premier Sports (@PremSportsTV) August 15, 2026

El gesto del deportista se dio en un escenario internacional donde buscó visibilizar la situación que atraviesan sus compatriotas tras la emergencia nacional. El triunfo por cuatro goles permitió al conjunto de Glasgow mantener su avance en la competencia, a la espera del sorteo que definirá su próximo rival en el torneo de copa.

Impresiones sobre el estreno goleador y adaptación al club

Al término del compromiso, el jugador colombiano ofreció declaraciones a los medios de comunicación para analizar su desempeño dentro del terreno de juego.

Al ser consultado sobre las sensaciones de su primer gol competitivo, el delantero Camilo Durán afirmó: “Me siento muy feliz por el club y espero que vengan muchas anotaciones más en los siguientes partidos”.

El atacante de la escuadra escocesa profundizó en el proceso de integración que ha tenido tanto en el vestuario como en el entorno de su nueva ciudad de residencia.

Sobre la convivencia con sus compañeros y su entorno personal, Camilo Durán explicó: “Desde el comienzo me he adaptado muy bien, recibo constante ayuda de mis compañeros; mis padres y todo el mundo en mi entorno están muy felices con este inicio”.

Respuesta de la afición y compromiso en el terreno de juego

El rendimiento mostrado por el futbolista ha generado una reacción favorable entre los seguidores del equipo, quienes destacan su velocidad y el despliegue para presionar la salida de los rivales. La afición en las tribunas ha respondido con aplausos ante la entrega del jugador en cada jugada ofensiva.

Respecto al vínculo que ha construido con la fanaticada desde su vinculación al cuadro británico, el delantero Camilo Durán manifestó: “Desde que llegué a este club me han ayudado mucho, así que cuando entro al campo busco devolverles todo ese respaldo; siempre daré la vida por jugar para ellos”.

Con este resultado, el Celtic continúa su participación en la Copa de Escocia con el delantero colombiano afianzado en el frente de ataque. El jugador mantendrá su preparación de cara a los próximos compromisos oficiales, combinando su actividad deportiva con el seguimiento a la situación que afronta su país de origen.