Celtic vs. Rangers, uno de los clásicos más antiguos del mundo, terminó en caos y brutal pelea: Fuertes imágenes

Uno de los clásicos más antiguos e importantes del fútbol mundial tuvo invasión de hinchas y el temor se apoderó de la cancha.

William Horacio Perilla Gamboa

8 de marzo de 2026, 6:34 p. m.
Momentos de la batalla campal en el Ibrox Stadium.
Momentos de la batalla campal en el Ibrox Stadium. Foto: Pantallazo redes sociales

Aficionados del Celtic y Rangers no perdonaron nada, omitieron niños y mujeres y se enfrentaron en el mismo césped del Ibrox Park al término del partido de la Copa de Escocia disputado este domingo y que acabó con la eliminación en los penales del equipo local (Rangers), donde el jugador Alfredo Morelos es un ídolo e hizo historia en la Europa League.

Los disturbios entre hinchas comenzaron cuando decenas de seguidores del Celtic invadieron el campo para celebrar su victoria en los cuartos de final de la Copa Escocia (4-2 en penales tras el 0-0 al término del tiempo reglamentario).

Eso provocó una incursión de cientos de aficionados ultras del Rangers llenos de ira, que intentaron atacar a sus rivales del Old Firm con el lanzamiento de objetos y material pirotécnico antes de que la policía y los encargados de seguridad consiguieran formar un cordón a lo ancho del campo.

Momentos en que los hinchas del Rangers van contra los fanáticos del Celtic.
Momentos en que los hinchas del Rangers van contra los fanáticos del Celtic. Foto: SNS Group via Getty Images

Los hinchas siguieron intercambiando insultos a ambos lados de la barrera antes de que se restableciera el orden. Estos incidentes se produjeron en el primer Old Firm en casi una década con un gran cupo de entradas para la afición visitante que tuvo vetado su acceso a Ibrox Park en el 2023 tras una serie de incidentes entre ambas hinchadas. Cabe recordar que así se conoce este clásico (Old Firm), que pertenece al Rangers, equipo protestante, y el Celtic, club católico.

Batalla campal entre hinchas en Escocia

Este duelo de la Copa de Escocia era una prueba piloto para un eventual regreso de un mayor número de hinchas del Celtic, pero es poco probable que ese plan siga adelante tras los disturbios en Ibrox Stadium.

El Celtic pasó a semifinales a pesar de no haber disparado una sola vez a puerta en los 120 minutos de juego y así se forzó el 0-0. El Rangers, por su parte, dominó el partido, sumó 24 disparos a puerta y vio incluso cómo el VAR anulaba un gol tras una mano de Emmanuel Fernández en la prórroga.

Tomas Cvancara convirtió su lanzamiento de penalti para sellar la victoria del Celtic antes de que estallara el caos. La derrota fue un golpe amargo después de que el Rangers dejara escapar una ventaja de dos goles al descanso en el empate 2-2 con el Celtic en partido por la Liga de Escocia, en este mismo escenario, el fin de semana pasado.

El dato es abrumador en la Liga, pues por primera vez en muchos años, Rangers y Celtic pueden dejar escapar el máximo título escocés, con el Hearts liderando la clasificación.

Habitualmente, Celtic y Rangers se reparten los títulos en Escocia (55 ligas para cada uno); la última vez que ganó el campeonato otro equipo fue el Aberdeen en la temporada 1984-1985.

