Mundial 2026 | El simulador con el que usted puede jugar y atinar hasta que haya campeón

El Mundial United 2026 tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá entre el jueves, 11 de junio de 2026, y el domingo, 19 de julio de 2026. Será la primera ocasión en que 48 selecciones lucharán por el título. Especial de SEMANA.

El planeta se pone en modo Mundial United 2026. La cita mundialista ocupa la atención global, como ocurre cada cuatro años, y todo está listo para que ruede el balón en Estados Unidos, México y Canadá.

Se trata de la primera ocasión en la que 48 selecciones disputarán el título, tras las 32 habituales. Y ese aumento de cupos da lugar a que esta cita mundialista sea la primera que tendrá 12 grupos, de cuatro integrantes cada uno. De cada grupo clasificarán los dos primeros, para un total de 24 clasificados. Y los 8 restantes clasificados, para llegar a 32, saldrá de los mejores terceros.

Así quedó el grupo de la Selección Colombia en el Mundial 2026: enfrentará a Cristiano Ronaldo La Selección Colombia quedó sembrada en el grupo K y espera conocer las ciudades y los días en los que disputará los encuentros. Mundial 2026: es oficial, así quedaron los 12 grupos de la Copa del Mundo En su totalidad, las 48 selecciones conocieron su suerte para la fase de grupos de la próxima Copa del Mundo.

Una vez queden 32 equipos, conocidos como los dieciseisavos, se vendrá un único partido. Y así quedarán 16, luego 8, 4, 2 y el gran campeón. Con SEMANA, a partir de los dieciseisavos, usted podrá jugar y determinar quién gana y avanza en el certamen mundialista.

Tan solo debe elegir a su favorito o “jugar al técnico”, como se dice en el mundo del fútbol, hasta llegar a la final. La cita mundialista se cumplirá entre el 11 de junio y 19 de julio de 2026.