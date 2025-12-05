Para el mundo futbolero el día esperado llegó. Este viernes, 5 de diciembre, se realizó en Washington D. C., Estados Unidos, el sorteo oficial del Mundial 2026 que se jugará a mediados del año entrante en Estados Unidos, Canadá y México.

En un evento realizado en el Centro Kennedy, que tuvo la presencia de una gran cantidad de personalidades, se conoció la suerte de la Selección Colombia y las 42 naciones clasificadas directas hasta diciembre del año en curso.

En el Kennedy Center de Washington se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026. | Foto: AFP

Así quedó la fase de grupos para el Mundial 2026:

Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica y repechaje.

Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar y repechaje.

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y repechaje.

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Repechaje y Túnez.

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudita.

Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje y Noruega.

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Grupo K: Portugal, Uzbekistán, repechaje Intercontinental y Colombia.

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026 | Foto: @FIFAWorldCup

En esta oportunidad, el certamen será inédito, al contar por primera vez con 48 naciones. En Qatar 2022, fue la última vez que se jugó con 32 equipos y se jugaban tres juegos de fase de grupos, uno de octavos de final, cuartos, semifinal y la gran final, para un total de siete.

Está previsto que la gran fiesta del fútbol mundial inicie el 11 de junio y se extienda a lo largo de un mes.

Serán un total de 104 partidos, los cuales tendrán el juego inaugural en el Estadio Ciudad de México y el de la final en el Nueva York Nueva Jersey Stadium.

Así se realizó el sorteo del Mundial 2026

Fueron en total cuatro bombos, donde estaban alojadas las 42 naciones que ya confirmaron su lugar. Allí también estuvieron las casillas de los seis países que llegarán por el repechaje: serán dos del ‘mata a mata’ intercontinental y dos de UEFA.

Desde antes se sabía que España, Argentina, Francia e Inglaterra fueron favorecidas por su ubicación en la más reciente actualización del ranking Fifa.

Estas naciones serían cabezas de serie y liderarían uno de los 12 grupos del sorteo. Además, no podrían enfrentarse entre sí hasta las semifinales, siempre y cuando cada una gane su respectivo grupo en la primera fase.

Imagen de las balotas del sorteo de la Copa del Mundo de FIFA 2026, en Washington, D.C., Estados Unidos. | Foto: FIFA

Un grupo no podía haber más de dos selecciones de una misma confederación, salvo en el caso de Europa.

Serían 12 grupos conformados por 4 equipos cada uno.

Estados Unidos, México y Canadá fueron cabezas de serie por su condición de anfitriones.

Solo hasta el sábado, 6 de diciembre, quedará definido el calendario completo del certamen. Será otro evento en el que sabrán las sedes, fechas y horas para cada una de las selecciones.

Así fueron los bombos para el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026: