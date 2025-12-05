Suscribirse

Deportes

Mundial 2026: es oficial, así quedaron los 12 grupos de la Copa del Mundo

En su totalidad, las 48 selecciones conocieron su suerte para la fase de grupos de la próxima Copa del Mundo.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

5 de diciembre de 2025, 7:13 p. m.
Colombia hizo presencia en el sorteo del Mundial 2026
Colombia hizo presencia en el sorteo del Mundial 2026. | Foto: FIFA via Getty Images

Para el mundo futbolero el día esperado llegó. Este viernes, 5 de diciembre, se realizó en Washington D. C., Estados Unidos, el sorteo oficial del Mundial 2026 que se jugará a mediados del año entrante en Estados Unidos, Canadá y México.

En un evento realizado en el Centro Kennedy, que tuvo la presencia de una gran cantidad de personalidades, se conoció la suerte de la Selección Colombia y las 42 naciones clasificadas directas hasta diciembre del año en curso.

En el Kennedy Center de Washington se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026
En el Kennedy Center de Washington se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026. | Foto: AFP
Contexto: 🔴 EN VIVO | Sorteo del Mundial 2026: siga en directo la transmisión y las últimas noticias desde Washington

Así quedó la fase de grupos para el Mundial 2026:

Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica y repechaje.

Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar y repechaje.

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y repechaje.

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Repechaje y Túnez.

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudita.

Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje y Noruega.

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Grupo K: Portugal, Uzbekistán, repechaje Intercontinental y Colombia.

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026
Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026 | Foto: @FIFAWorldCup

En esta oportunidad, el certamen será inédito, al contar por primera vez con 48 naciones. En Qatar 2022, fue la última vez que se jugó con 32 equipos y se jugaban tres juegos de fase de grupos, uno de octavos de final, cuartos, semifinal y la gran final, para un total de siete.

Está previsto que la gran fiesta del fútbol mundial inicie el 11 de junio y se extienda a lo largo de un mes.

Contexto: Mundial 2026: esta es la razón por la que el sorteo se hace antes de conocer todos los clasificados

Serán un total de 104 partidos, los cuales tendrán el juego inaugural en el Estadio Ciudad de México y el de la final en el Nueva York Nueva Jersey Stadium.

Así se realizó el sorteo del Mundial 2026

Fueron en total cuatro bombos, donde estaban alojadas las 42 naciones que ya confirmaron su lugar. Allí también estuvieron las casillas de los seis países que llegarán por el repechaje: serán dos del ‘mata a mata’ intercontinental y dos de UEFA.

Desde antes se sabía que España, Argentina, Francia e Inglaterra fueron favorecidas por su ubicación en la más reciente actualización del ranking Fifa.

Estas naciones serían cabezas de serie y liderarían uno de los 12 grupos del sorteo. Además, no podrían enfrentarse entre sí hasta las semifinales, siempre y cuando cada una gane su respectivo grupo en la primera fase.

Imagen de las balotas del sorteo de la Copa del Mundo de FIFA 2026, en Washington, D.C., Estados Unidos.
Imagen de las balotas del sorteo de la Copa del Mundo de FIFA 2026, en Washington, D.C., Estados Unidos. | Foto: FIFA

Así fueron los bombos para el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026:

  • Bombo 1: Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania
  • Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia
  • Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita, Sudáfrica
  • Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, más cuatro ganadores de los repechajes de la UEFA y dos ganadores de los repechajes intercontinentales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Presentadora de Caracol confesó el deseo de muerte que la invadió, tras estar internada un mes en UCI :“Ya quiero descansar”

2. Gustavo Petro sorprendió y decidió ratificar a Angie Rodríguez como directora del Dapre: ¿qué pasó?

3. La reacción de Néstor Lorenzo al grupo K del Mundial 2026, donde se mide a la Portugal de Cristiano Ronaldo

4. Estos son los días que la Selección Colombia jugará en el Mundial 2026: partido con Portugal cae sábado con puente

5. ¿Qué pasa si Colombia queda tercera en el grupo K? Este sería su camino en el Mundial 2026

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Mundial 2026Selección Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.