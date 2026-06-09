Portugal vs. Nigeria: canal y hora para ver al rival de Colombia en amistoso con Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo está listo para disputar su quinto Mundial con la camiseta de Portugal. El atacante de 41 años de edad, reconocido por ser uno de los mejores jugadores de la historia, fue convocado por el técnico Roberto Martínez y enfrentará a la Selección Colombia en el grupo K, en lo que se considera su última Copa del Mundo y la oportunidad clave para consagrarse en lo más alto.

Cristiano Ronaldo se corona campeón: metió dos golazos y rompió la sequía del Al-Nassr

vDesafían a Cristiano Ronaldo para el Mundial 2026: “A muerte”, le sentenció citado de Colombia

Antes del debut oficial en el Mundial 2026, los portugueses todavía tienen un amistoso programado para ir diseñando el equipo que saltará a la cancha en el Grupo K contra RD Congo, Uzbekistán y Colombia, con la etiqueta de que pueden dar el golpe y cumplir con el favoritismo que cargan en la Copa del Mundo.

Este miércoles, 10 de junio, enfrentan a la Selección Nigeria en el Estadio Dr. Magalhães Pessoa de Leiria, Portugal, a 145 kilómetros de Lisboa. Los nigerianos ocupan la lista de grandes ausentes por parte de África en la cita mundialista de 2026.

El partido está programado para iniciar a las 2:45 de la tarde (hora de Colombia) y será transmitido por ESPN para toda Latinoamérica. Las acciones del compromiso también estarán disponibles en Disney + para los usuarios de dispositivos móviles.

Portugal calienta el Mundial 2026

La Selección Portugal llega al Mundial con la presión de pelear por el título con Cristiano Ronaldo a la cabeza, una asignatura que sigue pendiente a pesar de haber tenido grandes estrellas en su historia como Figo o Eusebio. Con CR7, esperan darle un verdadero golpe al palmarés mundialista.

Cristiano Ronaldo vuelve a la acción con Portugal en Lisboa. Foto: NurPhoto via Getty Images

El DT Roberto Martínez consolidó su prestigio entre los entrenadores más destacados de Europa tras conquistar con Portugal la Liga de Naciones de la UEFA 2024-25 con Cristiano como líder en la cancha. Asumió el banquillo luso en 2023, después de cerrar su etapa con Bélgica, selección a la que llevó a semifinales en Rusia 2018 y con la que cayó en la fase de grupos en Qatar 2022.

A sus 40 años, Cristiano mantiene vigencia excepcional y continúa en la élite gracias a una condición física admirable. Desde 2023 trasladó su capacidad goleadora a Al-Nassr de Arabia Saudita y en 2026 volverá a hacer historia junto con Lionel Messi y el arquero mexicano Guillermo Ochoa, al convertirse en los primeros futbolistas en asistir a seis mundiales.

¿Cómo le fue a Portugal con Chile?

En el amistoso anterior, Portugal venció por 2-1 a Chile, el 6 de junio. Los goles del partido fueron obra de Gonçalo Guedes (58′) y Bruno Fernandes (75′) para los lusos, mientras que en La Roja descontó Lucas Cepeda (90+2′).

Se trató de un partido emocionante en Lisboa, y hasta picante, tras la expulsión que sufrieron las dos selecciones. Fue al minuto 45+2′, cuando en Portugal vio la roja de Rafael Leão, y por el lado de Chile, Iván Román.

Portugal sigue lanzando avisos de cara al Mundial 2026 y la Selección Colombia presta especial atención. Se verán el próximo 27 de junio, en Miami, por la tercera y última fecha del grupo K en la cita orbital. Es un partido que tuvo alta demanda de boletería.