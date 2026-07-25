Tabla de posiciones tras la victoria del Medellín y Bucaramanga: tarde de goles en Colombia

La fecha inaugural del torneo colombiano continuó durante la tarde y noche de este sábado 25 de julio. Los 20 clubes del campeonato iniciaron la búsqueda de los ocho cupos para disputar la fase final del torneo, en una programación que contemplaba los partidos de planteles con trayectoria en el fútbol nacional.

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Para este día estaba prevista la participación de escuadras como Junior de Barranquilla, Atlético Nacional, Millonarios, Independiente Medellín y Atlético Bucaramanga. No obstante, el compromiso entre El Verde Paisa y Boyacá Chicó se aplazó por falta de garantías en Tunja, debido a las elecciones locales programadas en la capital boyacense.

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La actividad deportiva comenzó a las cuatro de la tarde en el estadio Ditaires de Itagüí con el compromiso entre Independiente Medellín y Deportivo Pasto. El conjunto local abrió el marcador al minuto 4 mediante un gol anotado por Jhan Carlos Mena, ventaja que duró hasta el minuto 30, cuando Santiago Córdoba convirtió el tanto del empate para el cuadro visitante.

Tabla de posiciones

A falta de algunos partidos, así avanza la primera fecha del futbol colombiano:

Triunfo del equipo antioqueño

El ritmo del partido se mantuvo acelerado en el tramo final del primer tiempo con dos anotaciones consecutivas. Heyen Palacios anotó el segundo gol para el Medellín al minuto 36, mientras que Joider Micolta igualó nuevamente para el Pasto al minuto 44, dejando el marcador 2-2 antes del descanso.

¡MEDELLÍN ABRE EL MARCADOR! Jhan Mena pone el 1-0 para el 'Poderoso' ante Pasto. 🔴🔵⚽🔥



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En la segunda parte, la escuadra antioqueña aseguró el resultado definitivo a través de Jhon Montaño, quien marcó el 3-2 en el minuto 65. Con este resultado, el Independiente Medellín sumó sus primeros tres puntos de la temporada y se ubicó de forma parcial en la parte alta de la tabla de posiciones.

¡Por poco Millonarios! Buen remate de Leo Castro y mejor Fiermarín que manda el balón al tiro de esquina! Ⓜ️⚽🔰



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Vistoria del Leopardo

Posteriormente, a las seis de la tarde, Millonarios hizo su debut frente al Atlético Bucaramanga en el estadio Nemesio Camacho El Campín. El equipo local intentó superar el bloque defensivo del conjunto visitante durante todo el juego.

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Parecía que el encuentro se mantendría en un empate sin goles, pero el visitante tuvo una jugada colectiva, en la que Fabián Sambueza puso mano a mano a Emerson Batalla, quien colocó el 1 a 0 final sobre el final del segundo tiempo.

Cierre de la fecha sabatina

El cierre de la programación sabatina quedó programado a las 8:15 de la noche en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué. Deportes Tolima y el bicampeón Junior de Barranquilla disputan el último encuentro de la jornada, completando la lista de compromisos previstos para este sábado.