Clasificación del Gran Premio de Hungría tras las sanciones a Hamilton y Antonelli

El piloto británico Lando Norris, representante de la escudería McLaren, obtuvo el primer lugar en la sesión de clasificación del Gran Premio de Fórmula 1 de Hungría. Tras registrar los mejores tiempos en los ensayos previos, el corredor aseguró la posición de privilegio para la carrera del domingo, superando los registros de los vehículos de Ferrari.

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Horas después de finalizar la sesión cronometrada, las autoridades deportivas anunciaron sanciones para dos de los competidores. El inglés Lewis Hamilton, de Ferrari, y el italiano Kimi Antonelli, actual líder del campeonato con Mercedes, recibieron una penalización de tres puestos en la parrilla de salida definitiva.

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Los pilotos de Ferrari, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, llegaron a la sesión con opciones de liderar los tiempos tras su desempeño de los días previos. Sin embargo, Norris completó su vuelta más rápida con una diferencia de doce milésimas de segundo, asegurando su primera posición de la jornada.

Frente a este resultado, el corredor ganador expresó que la ronda de clasificación “fue una sesión exigente porque los vehículos de Ferrari registraron velocidades altas. Nuestras mejoras técnicas funcionaron a lo largo del fin de semana, por lo que es positivo obtener este primer lugar en la clasificación“.

Penalizaciones en la pista y reorganización de la salida

Con su tiempo de 1:17.207, el piloto de McLaren superó a Lewis Hamilton, quien posee un registro de ocho victorias en este trazado. No obstante, el corredor británico de Ferrari deberá tomar la salida desde la quinta posición debido a la sanción impuesta por obstaculizar al australiano Oscar Piastri.

Lewis Hamilton levanta el puño tras ganar el GP de Barcelona. Foto: Getty Images

El incidente ocurrió en la primera curva del circuito, donde el vehículo de Ferrari se interpuso en la trayectoria del corredor de McLaren, obligándolo a interrumpir su vuelta rápida. Sobre este hecho, Hamilton afirmó que le “informaron por radio cuando el otro vehículo ya estaba justo detrás de mí, por lo que no tenía conocimiento de su aproximación en la pista”.

Por otro lado, la escudería Mercedes no logró liderar la clasificación por primera vez en la temporada actual. El piloto italiano Kimi Antonelli tomará la partida desde la séptima posición, tras ser sancionado por no reducir la velocidad bajo la condición de bandera amarilla.

Andrea Kimi Antonelli continúa sorprendiendo en la Fórmula 1. Foto: AP Photo/Darko Bandic

La señal de precaución en la pista fue provocada por un incidente del corredor Max Verstappen en la última curva del circuito. En cuanto a los demás pilotos del equipo Mercedes, George Russell finalizó la sesión cronometrada de este fin de semana con el sexto mejor tiempo de la jornada.

Avances de Aston Martin y tiempos de los corredores hispanos

El equipo Aston Martin presentó actualizaciones en la aerodinámica de sus vehículos para esta competencia. El piloto español Fernando Alonso logró avanzar de la primera ronda eliminatoria, situando a uno de los monoplazas de la escudería entre los dieciséis más rápidos por primera vez en la temporada 2026.

Max Verstappen Fernando Alonso en rueda de prensa (Photo by GABRIEL BOUYS / AFP) Foto: AFP

Alonso finalizó su participación en la segunda fase y comenzará la carrera en el decimosexto lugar de la parrilla de salida. En esta misma etapa quedaron eliminados el argentino Franco Colapinto, del equipo Alpine, y el brasileño Gabriel Bortoleto, de Audi, quienes ocuparon los puestos trece y catorce.

En la primera ronda de la clasificación, otros competidores no lograron registrar los tiempos necesarios para avanzar a la siguiente etapa. El español Carlos Sainz, de la escudería Williams, y el mexicano Sergio Pérez, del equipo Cadillac, iniciarán la competencia desde las posiciones dieciocho y veintidós.