Karol G regaló viaje de luna de miel a pareja enamorada en su primer concierto del ‘Tropitour’; les cumplió su lugar soñado

Karol G comenzó oficialmente una nueva etapa de su carrera con el estrenos de su gira mundial ‘Viajando por el mundo, Tropitour’, pero además de presentar un espectáculo totalmente nuevo, también protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche al sorprender a una pareja de seguidores con un inesperado regalo de luna de miel que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

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El primer concierto se llevó a cabo en el Soldier Field de Chicago, Estados Unidos, donde miles de fanáticos agotaron las entradas para acompañar a la intérprete de Mañana será bonito en el debut de su nueva gira.

La presentación marcó su regreso a los escenarios después del éxito de ‘Mañana será bonito World Tour’ y mostró una propuesta visual completamente diferente.

Sin embargo, el instante que más llamó la atención ocurrió cuando Karol G interactuó con la joven pareja enamorada. la cantante decidió regalarles su luna de miel y les permitió escoger el destino donde querían vivir esa experiencia junto a uno de los conciertos del Tropitour.

Los futuros esposos eligieron París, ciudad donde la artista tiene programada una presentación el 1 de julio de 2027. El gesto de La Bichota fue recibido con aplausos y emoción por parte del público presente, mientras que los videos del momento comenzaron a circular rápidamente en plataformas digitales, donde miles de usuarios destacaron la cercanía de la cantante con sus seguidores.

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Más allá de esa sorpresa, el concierto estuvo lleno de momentos llamativos. La encargada de abrir la noche fue la venezolana Elena Rose, antes de que Karol G apareciera sobre el escenario con un vestuario dorado para interpretar Latina Foreva, canción elegida para iniciar el recorrido musical.

La escenografía también captó la atención gracias a una enorme formación de rocas inspirada en la estética presentada previamente durante Coachella 2026.

El montaje incluyó pantallas LED gigantes, varios niveles, pasarelas y una segunda tarima con efectos visuales que acompañaron cada uno de los actor del concierto.

Durante la noche también hubo constantes cambios de vestuario y uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando la colombiana apareció sobre tres congas gigantes, recreando la imagen promocional de su álbum ‘Tropicoqueta’.

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Aunque inicialmente el cierre estaba previsto con Viajando por el mundo, la artista regresó al escenario para interpretar por primera vez en vivo Matadora, dejando a los asistentes con una sorpresa adicional para finalizar la primera parada del esperado Tropitour.