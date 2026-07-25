Aterradora caída en el Tour de Francia 2026: Sepp Kuss perdió el control al borde del abismo

Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike) se salvó de caer al abismo en la etapa 20 del Tour de Francia 2026. Justo cuando estaba en cabeza de carrera, perdió el control de su bicicleta y terminó golpeando la baranda de seguridad.

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“Estaba forzando tanto los límites que calculé mal las curvas”, admitió Kuss en rueda de prensa. “Después de la primera vez, intenté recuperar el tiempo perdido. Pero volví a calcular mal la curva”, agregó.

Ese error fue aprovechado por Richard Carapaz (EF Education), que se fue en solitario por delante y conquistó la victoria. El ecuatoriano aseguró el octavo puesto de la clasificación general y se quedó con la camiseta de los puntos rojos que premia al mejor escalador del Tour.

A pesar de la derrota, Kuss agradeció estar en buenas condiciones físicas: “Fue aterrador. Mi familia, que lo veía desde casa, probablemente se puso un poco nerviosa. Pero así son las carreras. Estoy contento con mi pelea y mi actuación. Fue un buen día”, declaró el estadounidense.

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Pogačar es campeón del Tour de Francia 2026

A 24 horas de la llegada final a París, donde el recorrido se acortará para aliviar a las fuerzas de seguridad movilizadas por los incendios, Pogačar ha certificado, salvo accidente, la conquista de su quinto Tour de Francia tras terminar cuarto en una etapa que nunca intentó ganar.

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El doble campeón del mundo, que se había impuesto el viernes en la primera de las dos llegadas en Alpe d’Huez, decidió esta vez ponerse el mono de trabajo con un solo objetivo en mente: ayudar a su joven compañero mexicano Isaac Del Toro a conservar el tercer puesto en la clasificación general.

Líderes del Tour

Misión cumplida, ya que los dos corredores del UAE cruzaron la meta juntos imitando con las manos unos cuernos de toro, a un minuto de Carapaz.

“Mis compañeros se han roto todos los días durante tres semanas por mí. Les tengo un respeto enorme. Así que hoy me tocaba a mí ayudar a Isaac”, explicó Tadej ante la prensa.

Clasificación general - Tour de Francia 2026 (etapa 20)

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) - 72:53:44

2. Remco Evenepoel (Bora-Hansgrohe), a 6′26″

3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates), a 9′42″

4. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), a 11′56″

5. Lenny Martínez (Bahrain Victorious), a 13′02″

6. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), a 14′59″

7. Juan Ayuso (Lidl-Trek), a 17′48″

8. Richard Carapaz (EF Education), a 20′00″

9. Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5), a 29′28″

10. Jordan Jegat (TotalEnergies), a 33′21″.

Tour de Francia 2026 — Clasificación general

*Con información de la AFP.