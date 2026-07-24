Clasificación general del Tour de Francia 2026: Egan Bernal se derrumba y Pogačar decreta el fin

En el Alpe d’Huez, tierra conquistada por Nairo Quintana y Lucho Herrera, se disputó la etapa 19 del Tour de Francia 2026. Dos colombianos se metieron en la fuga y fueron protagonistas en ese colectivo que trató de disputar la victoria.

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Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) mantuvo su sitio de privilegio en la cima de la clasificación general y está a un solo paso de sentenciar el título. Al esloveno solo le falta defender la diferencia este sábado para coronarse por quinta ocasión en la Grande Boucle.

Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe) venía con la camiseta inflada por las dos victorias que consiguió el domingo y el martes, pero esta vez no pudo hacerle frente al dominio implacable de Pogačar sobre la montaña.

La otra batalla que se libró fue la del tercer puesto del podio, donde todavía hay varios candidatos tratando de superar al mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates).

Tadej Pogačar en la etapa 19 del Tour de Francia 2026. Foto: AP Photo/Mosa'ab Elshamy

Richard Carapaz le plantó cara

La carrera se rompió desde muy temprano cuando un grupo numeroso de corredores salió al ataque y sacó diferencias sobre el lote principal. Harold Tejada (XDS Astana) y Einer Rubio (Movistar Team) se metieron en la fuga, buscando el triunfo que le ha sido esquivo a Colombia.

Antes de comenzar el ascenso al Alpe d’Huez, la diferencia entre la fuga y el lote de favoritos era de tres minutos.

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Pero cuando llegaron las rampas más difíciles del recorrido, Pogačar emprendió vuelo a rueda de Isaac del Toro y redujo el margen a un minuto. Por delante, en la fuga, solo tres corredores pudieron sobrevivir a la hazaña: Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike), Richard Carapaz (EF Education) y Lenny Martínez (Bahrain Victorious).

La captura del esloveno llegó cuando faltaban tres kilómetros. A partir de ahí construyó una nueva victoria de etapa que parecía inevitable desde que arrancó a pie de puerto y fue rebasando rivales sin ningún tipo de problema.

Carapaz se quiso resistir al destino y luchó en la montaña en medio del aliento de miles de personas que acudieron al mítico puerto de los Alpes. Pogačar lo alcanzó en los últimos 1800 metros, acompañado por Martínez, que aguantaba a su rueda.

En los últimos 800 metros, el “caníbal” confirmó lo inevitable y sentenció su quinta victoria en esta edición. De paso decretó el fin de las dudas respecto a la clasificación general, esas que se habían construido por las dos derrotas consecutivas ante Evenepoel.

Líderes del Tour

Clasificación general - Tour de Francia 2026 (etapa 19)

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) - 67:53:00.

2. Remco Evenepoel (Bora-Hansgrohe), a 7′11″.

3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates), a 9′42″.

4. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), a 10′06″.

5. Lenny Martínez (Bahrain Victorious), a 13′00″.

6. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), a 13′09″.

7. Juan Ayuso (Lidl-Trek), a 15′58″.

8. Richard Carapaz (EF Education), a 21′15″.

9. Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5), a 21′30″.

10. Jordan Jegat (TotalEnergies), a 23′21″.

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16. Egan Bernal (Netcompany Ineos), a 1:17′35″.

30. Harold Tejada (XDS Astana), a 2:09′32″.

41. Sergio Higuita (XDS Astana), a 2:34′34″.