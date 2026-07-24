Ocho años después de haber sido la cara de Los Ángeles Lakers, se confirmó el nuevo equipo de LeBron James para la próxima temporada de la NBA. El experimentado basquetbolista de 41 años acaba de firmar un contrato multimillonario con los Philadelphia 76ers.

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Esta será la cuarta franquicia de LeBron en su carrera, luego de haber pasado por Miami Heat, Cleveland Cavaliers y Los Ángeles Lakers. Con todos sus anteriores equipos fue campeón y se tiene la esperanza de que repita esto ahora que se muda al estado de Pensilvania.

“LeBron James firmará con los Philadelphia 76ers en un contrato de dos años por 8 millones de dólares con una opción de jugador”, informó el periodista de ESPN, Shams Charania, a través de una conversación con el empresario Rich Paul.

Primeras declaraciones de LeBron James

A través de redes sociales, LeBron James confirmó la nueva travesía que emprenderá a sus 41 años de edad y habló de sus sensaciones por llegar a Philadelphia 76ers.

“Pensé que había terminado cuando terminó la temporada. No estaba listo para anunciarlo y sabía que necesitaba algo de tiempo para realmente decidir, pero estaba bastante seguro de que había jugado mi último partido”, dijo sobre su salida de los Lakers.

LeBron expresó que fue honesto cuando expresó “que necesitaba mirarme a mí mismo y decidir si aún amo este juego. Todavía amo de verdad este juego y tengo más que dar”.

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“Las últimas semanas han sido realmente especiales. Nunca había podido no tener idea de qué hacer y tomarme un tiempo real para simplemente pensar. He tenido unos meses increíbles con todas las personas que amo tratando de descifrarlo todo fuera. Esta es mi última decisión. No voy por el dinero. No voy por la familia”, agregó.

Entonces, ¿por qué firmó con los Sixers? “Todavía quiero sacrificarme. Todavía quiero trabajar. Todavía quiero esforzarme. Todavía quiero competir, ganar y tener una oportunidad de sentir la emoción de ganar otro campeonato”, sentenció.

“Creo que puedo ayudar a convertir a los Philadelphia 76ers en un equipo campeón y estoy tan emocionado de energizar una nueva base de fanáticos y comenzar este increíble viaje una vez más”, sentenció.

LeBron James jugó en Los Ángeles Lakers hasta la temporada pasada. Foto: Getty Images

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LeBron James no será la única figura de los 76ers para la próxima temporada. En su nómina cuentan con el pívot Joel Embiid, el base Tyrese Maxey y el recién llegado Jaylen Brown.

Con la incorporación de King James, el equipo pasa a ser candidato automático a dominar la Conferencia Este. Sus máximos rivales para la próxima temporada podrían ser los New York Knicks, que acaban de consagrarse campeones y traen una generación de jugadores jóvenes dispuestos a seguir ganando anillos.