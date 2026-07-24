Jürgen Klopp fue presentado por su nueva selección: firmó contrato hasta el Mundial 2030

Jürgen Klopp fue presentado como nuevo técnico de Alemania hasta el Mundial 2030 y tomará el lugar que dejó libre Julian Nagelsmann tras la eliminación prematura contra Paraguay en Boston.

“Es un gran honor para mí estar sentado hoy aquí”, declaró Klopp en una rueda de prensa convocada el viernes por la DFB en Frankfurt. “Es el punto álgido de mi carrera, de mi vida, de mi vida profesional. Daré todo lo que tengo”, añadió.

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Bernd Neuendorf, presidente de la DFB, anunció que el contrato de su nuevo DT arranca el 15 de agosto y durará hasta el verano de 2030, es decir, hasta que termine la próxima Copa del Mundo.

Desde enero de 2025, Klopp trabajaba para el grupo Red Bull como director mundial de fútbol, asesorando en los diferentes clubes que posee el conglomerado austríaco de bebidas energéticas.

Neuendorf agradeció al grupo Red Bull su voluntad para “terminar prematuramente el contrato con Jürgen Klopp”, ya que el nuevo entrenador necesita su “total concentración” para el puesto.

La primera advertencia de Klopp

En una primera y contundente declaración de intenciones, Klopp aseguró que si en algún momento la opinión pública o la DFB se vuelven en su contra, se irá.

“Si mañana empiezan a decir que soy basura, me iré sin pedir compensación”, aseguró.

Tras repetir varias veces desde su salida del Liverpool que su tiempo en los banquillos había llegado a su final, Klopp regresa ahora con la gigantesca tarea de devolver prestigio internacional a la tetracampeona mundial.

Desde que fueron campeones en Brasil-2014 han acumulado tres eliminaciones prematuras, dos de ellas en la fase de grupos. En el Mundial 2026 cayeron en penales contra Paraguay, un resultado que terminó cobrando la cabeza de Nagelsmann.

Jürgen Klopp posa como nuevo entrenador de Alemania, junto a los directivos de la DFB. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Reputado por ser capaz de extraer lo mejor de sus jugadores, Klopp llega al banquillo de Alemania acompañado de sus colaboradores habituales Peter Krawietz y Pepijn Lijnders.

En los despachos de la DFB contará con el apoyo de Rudi Völler, director deportivo de Alemania desde 2023 y con otros dos años de contrato por delante.

A su disposición tendrá a una prometedora generación de jugadores como Florian Wirtz (23 años), Jamal Musiala (23), Aleksandar Pavlovic (22), Lennart Karl (18), Jonas Urbig (22) o Nathaniel Brown.

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¿Cuándo debuta Jürgen Klopp con Alemania?

Su primera convocatoria será en septiembre, de cara a cuatro partidos de Liga de Naciones: el calendario tiene dos partidos de visitante ante Países Bajos y Grecia, y como local en Augsburgo contra Grecia y en Múnich contra Serbia.

Klopp posó ante las cámaras con su característica sonrisa que da esperanza a los alemanes para volver a ser una potencia mundial a nivel de selecciones.

*Con información de la AFP.