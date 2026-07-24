Emiro Navarro le dio fuerte puño a Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity y la presentadora reaccionó

La undécima temporada de MasterChef Celebrity tiene emocionados a miles de televidentes que, cada año, esperan conectarse con la producción del Canal RCN para ver a sus estrellas favoritas del mundo del entretenimiento poner a prueba sus conocimientos en la cocina.

¿Quién se quitó el delantal negro en MasterChef? Así se definió el primer reto de campo

En la versión de 2026, un total de 24 participantes aceptaron el reto y encendieron los fogones con el objetivo de avanzar en la competencia y superar cada una de las pruebas diseñadas por el trío de jurados, compuesto por Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso.

Como todos los años, Claudia Bahamón fue seleccionada por el Canal RCN para ser la presentadora oficial del formato y acompañar con sus comentarios a cada uno de los participantes durante las preparaciones y al momento de pasar al atril para presentar el resultado de sus creaciones.

Presentadora de 'Masterchef Celebrity 2026'. Foto: Instagram: @claudiabahamon

En medio de sus intervenciones, suele ganarse el cariño de los participantes, quienes día a día manifiestan en sus redes sociales la importancia de la presentadora y cómo se convierte en una parte fundamental de su proceso gastronómico, pues les comparte algunos consejos basados en su experiencia a lo largo de los años.

Emiro Navarro golpeó fuertemente a Claudia Bahamón en ‘MasterChef Celebrity 2026′

En el más reciente episodio de MasterChef Celebrity Colombia 2026, se mostró un adelanto de lo que será el próximo reto, en el que los participantes tendrán la oportunidad de convencer a los jurados de que merecen continuar una semana más en la competencia.

Humoristas de ‘MasterChef Celebrity’ cometieron imperdonable error y podrían ser eliminados

Fue en ese momento cuando Emiro Navarro corrió a abrazar a uno de sus compañeros y terminó golpeando de manera involuntaria a Claudia Bahamón en el rostro.

Pese a que las imágenes compartidas fueron breves y la escena completa se revelará en la noche del viernes 24 de julio, se alcanza a ver el impacto del puño del creador de contenido en el rostro de la presentadora, además del fuerte dolor que le causó.

Como era de esperarse, en las redes sociales se generaron una gran cantidad de comentarios en los que los seguidores del programa opinaron sobre lo sucedido y mostraron su apoyo tanto a Emiro como a Claudia Bahamón.

“Ay, no, pero se nota que fue sin querer. Me imagino la pena de Emiro”; “dios mío, se ve que le pegó muy fuerte, espero que Claudia esté bien”; “qué incómodo, aunque fue un accidente, se nota la molestia de Claudia” y “tenemos que esperar a ver qué dice cada uno, qué desafortunado”, son algunas de las palabras que se leen.