“Tenía miedo de ser el primer eliminado”: Iván Marín se quebró y rompió en llanto en pleno reto de ‘MasterChef Celebrity’

Las emociones estuvieron a flor de piel en el segundo episodio de MasterChef Celebrity Colombia. Luego del estreno de la nueva temporada, el primer reto creativo puso contra las cuerdas a varios participantes, pero fue Iván Marín quien terminó protagonizando uno de los momentos más conmovedores de la noche.

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El desafío no era sencillo. Los famosos debían preparar una receta guiándose únicamente por emojis, con la despensa completamente abierta, 60 minutos de tiempo y la advertencia de que quienes no convencieran a los jurados recibirían delantal negro.

En medio de la competencia, Iván Marín no pudo ocultar la frustración por el resultado del plato flan de piña caramelizada que hizo junto a su dupla Gustavo Bernate y terminó rompiendo en llanto al sentir que estaba confirmando el temor con el que aceptó participar en el programa.

“Me siento muy frustrado porque tal vez una de las razones por las que me tardé tanto en aceptar la invitación de MasterChef era porque en el fondo tenía ese gran temor de ser el primer eliminado, de venir y hacer un pésimo papel porque soy consciente de mis limitaciones culinarias. Pero ya vivirlo y, en efecto, ver que ese temor se materializa es muy duro”.

Mientras el comediante intentaba recomponerse, su compañero de reto, el chef Gustavo Bernate, trató de darle tranquilidad y convencerlo de que todavía había posibilidades de sacar adelante el plato.

“Todo bien, no va a pasar, profe. Hay chance. No va a pasar”, le repetía Bernate mientras Iván continuaba preocupado por el resultado de la preparación.

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Iván Marín llora y se derrumba, tras haberle ido pésimo en la elaboración de la receta:#MasterChefCelebrityColombia pic.twitter.com/WTNDEbR17l — Realities Col🇨🇴 (@realityscol) July 23, 2026

La tensión aumentó porque ambos sabían que un error en este reto podía traducirse en un delantal negro, el primero de la temporada, una situación que pondría en riesgo su permanencia en la competencia.

Al pasar al atril, pese a que los jueces aseguraron que la receta no tenía un mal sabor, la consistencia no seguía las reglas de lo que se considera un flan y que lo que les pudo haber afectado fue la falta de tiempo de cocción.

Aunque el episodio dejó ver el lado más vulnerable del humorista, también mostró el apoyo de su compañero en uno de los momentos más difíciles del reto, mientras los televidentes esperan conocer si los temores de Iván Marín finalmente se convierten en realidad o logra mantenerse en la competencia.