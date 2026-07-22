Fuerte cortada en ‘MasterChef Celebrity’: Iván Marín sufrió accidente en plena prueba

El estreno de MasterChef Celebrity Colombia 2026 dejó los primeros momentos de tensión dentro de la cocina. Durante la emisión del miércoles 21 de julio, a las 9:00 de la noche por el Canal RCN, el comediante Iván Marín sufrió una fuerte cortada mientras participaba en la primera prueba de la competencia.

La participante de ‘MasterChef Celebrity 2026′ que pocos sabían que es prima de Nicolás de Zubiría

La nueva temporada del concurso gastronómico regresó con Claudia Bahamón como presentadora y el jurado conformado por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y la chef mexicana Belén Alonso.

El primer desafío consistió en una Caja Misteriosa con preparación libre. Los participantes debían elaborar un plato utilizando los ingredientes disponibles con el propósito de impresionar a los chefs y quedarse con el primer pin de inmunidad de la temporada.

Fue durante esta prueba cuando se presentó el accidente de Iván Marín. Mientras preparaba su receta, el humorista se cortó con uno de los utensilios de cocina. Aunque continuó con la competencia, minutos después volvió a lesionarse, esta vez mientras utilizaba un rallador.

Debido a la segunda cortada, el equipo de paramédicos ingresó a la cocina para atender la herida antes de que el participante pudiera retomar su preparación.

A pesar del incidente, Marín decidió seguir adelante y alcanzó a presentar su plato ante el jurado, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del capítulo de estreno.

Iván no fue el único participante que tuvo dificultades durante el reto. Sebastián Villalobos también sufrió una cortada mientras cocinaba, mientras que Luciano tuvo que hacer una breve pausa tras accidentarse con uno de los utensilios.

Más allá de los accidentes, el estreno permitió conocer el nivel de exigencia que tendrá la competencia durante esta temporada. Al finalizar la prueba, varios concursantes reconocieron que los nervios influyeron en su desempeño durante el primer reto.

Finalmente, los chefs eligieron a Luisa Vergara como la ganadora, llevándose una ventaja en la primera semana del juego.

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¿Quiénes son los participantes de ‘MasterChef Celebrity 2026′?

Lina Tejeiro : actriz.

: actriz. Robert Farah: extenista.

extenista. Julieta Piñeres: presentadora y periodista.

presentadora y periodista. Iván Marín: comediante.

comediante. Sebastián Vega: actor.

actor. Pautips: creadora de contenido.

creadora de contenido. Hugo Gómez: actor.

actor. Virginia Lizcano: comediante.

comediante. Marcela Carvajal: actriz.

actriz. Diana Mina: presentadora y periodista.