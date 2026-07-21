Accidentes, regaños y el primer pin de inmunidad: así fue el picante estreno de ‘MasterChef Celebrity 2026′

El Canal RCN dio inicio oficial a la octava temporada de MasterChef Celebrity Colombia 2026, una de las producciones más consolidadas de la televisión nacional. El concurso culinario regresó a las pantallas con la participación de 24 figuras del entretenimiento, el periodismo y el deporte, quienes se enfrentaron a un primer reto de caja misteriosa que sorprendió a los concursantes al revelar un plato blanco completamente vacío.

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La primera caja misteriosa: reto libre y tensión en las estaciones de cocina

De acuerdo con lo transmitido en el episodio de apertura, la dinámica inicial consistió en una preparación de plato libre. En este formato, los participantes tuvieron la oportunidad de seleccionar los ingredientes de su preferencia y elaborar la receta con la que sintieran mayor seguridad técnica para impresionar al jurado.

Canal RCN confirma la fecha de estreno y los participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2026 Foto: Canal RCN

Durante el desarrollo de la prueba se registraron algunos percances menores en las estaciones de trabajo. Los concursantes Sebastián Villalobos, Luciano D’Alessandro e Iván Marín sufrieron leves cortes accidentales con los cuchillos mientras ejecutaban sus técnicas de picado, situaciones que fueron atendidas oportunamente en el set sin comprometer su permanencia en la prueba.

Calificaciones de los jueces y el nivel técnico en la mesa de evaluación

El cuerpo de jurados para esta octava entrega se mantiene integrado por los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso. A través de las plataformas oficiales del programa, los evaluadores señalaron que esta temporada demandará un mayor rigor técnico, advirtiendo que los reconocimientos tradicionales dentro del programa, como el icónico “cachete” de Rausch, serán más difíciles de obtener.

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Durante la degustación, las valoraciones mostraron contrastes significativos en el desempeño de las celebridades: