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Accidentes, regaños y el primer pin de inmunidad: así fue el picante estreno de ‘MasterChef Celebrity 2026′

Con el reto de la caja misteriosa y un nivel exigente, arrancó la octava temporada.

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Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

21 de julio de 2026 a las 11:01 p. m.
Estos son los participantes oficiales de 'MasterChef Celebrity 2026'.
Estos son los participantes oficiales de 'MasterChef Celebrity 2026'. Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @claudiabahamon

El Canal RCN dio inicio oficial a la octava temporada de MasterChef Celebrity Colombia 2026, una de las producciones más consolidadas de la televisión nacional. El concurso culinario regresó a las pantallas con la participación de 24 figuras del entretenimiento, el periodismo y el deporte, quienes se enfrentaron a un primer reto de caja misteriosa que sorprendió a los concursantes al revelar un plato blanco completamente vacío.

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La primera caja misteriosa: reto libre y tensión en las estaciones de cocina

De acuerdo con lo transmitido en el episodio de apertura, la dinámica inicial consistió en una preparación de plato libre. En este formato, los participantes tuvieron la oportunidad de seleccionar los ingredientes de su preferencia y elaborar la receta con la que sintieran mayor seguridad técnica para impresionar al jurado.

Canal RCN confirma la fecha de estreno y los participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2026
Canal RCN confirma la fecha de estreno y los participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2026 Foto: Canal RCN

Durante el desarrollo de la prueba se registraron algunos percances menores en las estaciones de trabajo. Los concursantes Sebastián Villalobos, Luciano D’Alessandro e Iván Marín sufrieron leves cortes accidentales con los cuchillos mientras ejecutaban sus técnicas de picado, situaciones que fueron atendidas oportunamente en el set sin comprometer su permanencia en la prueba.

Calificaciones de los jueces y el nivel técnico en la mesa de evaluación

El cuerpo de jurados para esta octava entrega se mantiene integrado por los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso. A través de las plataformas oficiales del programa, los evaluadores señalaron que esta temporada demandará un mayor rigor técnico, advirtiendo que los reconocimientos tradicionales dentro del programa, como el icónico “cachete” de Rausch, serán más difíciles de obtener.

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Durante la degustación, las valoraciones mostraron contrastes significativos en el desempeño de las celebridades:

  • Destacados por el jurado:
    • Luisa Vergara: Sobresalió con una preparación dulce. Según las observaciones hechas por el chef Nicolás de Zubiría en la mesa, su plato fue calificado de “magnífico”, otorgándole el primer pin de inmunidad de la competencia.
    • Marcela Carvajal: Recibió comentarios favorables al presentar una propuesta a base de arracacha y salmón.
    • Julieta Piñeres: Presentó una combinación de ingredientes que recibió elogios por parte de De Zubiría, quien destacó la dedicación evidente en la ejecución.
    • Diana Mina: Elaboró una receta de pad thai que logró llamar la atención de los jueces por la mezcla de sabores.
  • Llamados de atención:
    • Iván Marín: Recibió observaciones por parte de Nicolás de Zubiría debido al corte grueso en las rodajas de zanahoria, mientras que la chef Belén Alonso cuestionó la disposición de una ensalada sobre el arroz en el emplatado.
    • Hugo Gómez: Elaboró un omelette que el panel calificó como una propuesta excesivamente sencilla y con baja complejidad técnica.
    • Emiro Navarro: Presentó una posta que no logró un balance adecuado, al registrar elementos quemados y un arroz que quedó crudo a los ojos de los evaluadores.