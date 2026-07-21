Nueva norma de la Fifa perjudicó al Deportes Tolima: recibió castigo apenas terminó el Mundial 2026

Deportes Tolima, en su debut oficial en el fútbol colombiano en este segundo semestre del 2026, fue castigado y sintió el rigor por las nuevas normas de la Fifa que buscan mejorar el tiempo efectivo de juego en los partidos.

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Desde la llegada de Gianni Infantino a la presidencia de la FIFA, el organismo ha implementado una serie de cambios significativos, no solo en los formatos de los torneos y la ampliación del número de equipos en las competiciones oficiales, sino también en el sistema normativo y reglamentario.

Estas reformas han generado debate y tanto las federaciones como los equipos han tenido que adaptarse a las nuevas disposiciones de la Fifa. En esta ocasión, el club que se vio afectado por esas reglas fue Deportes Tolima, durante el partido de ida de la fase 1B de la Copa BetPlay, disputado en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué.

Más allá de la victoria 2-1 y de tomar ventaja en la serie, la atención se centra en el gol que marcó Deportes Quindío, con el que abrió el marcador y obligó al Tolima a remontar ante su hinchada. La anotación de Esteban Campos, al minuto 21, se convirtió en motivo de discusión en el fútbol profesional colombiano.

Club Deportes Tolima Foto: Jorge A. Cuéllar / Colprensa

Y es que esta anotación se produjo luego de un tiro de esquina que el árbitro Steven Camargo sancionó tras aplicar la norma de los cinco segundos, una disposición relativamente nueva que entró en vigor hace varios meses tras su aprobación por parte de la Fifa. Esta regla regula el saque de meta por parte de los arqueros o del equipo defensor, con el objetivo de evitar la pérdida deliberada de tiempo.

😳INCREÍBLE: Miguel Ortega se demoró en el saque de meta, el árbitro Steven Camargo aplicó la norma de los 5 segundos, fue tiro de esquina para Quindío y justo en esa acción convirtió el gol.



Bien aplicada la norma por parte del cuerpo arbitral 👏🏽, Tolima el primer doliente. pic.twitter.com/yohwcDC3Ie — Dilan Orjuela (@DilanOrjuela5) July 21, 2026

El portero Miguel Camargo se pasó de ese tiempo y el juez Camargo no lo pensó dos veces y dio el tiro de esquina. De ese cobro se generó un rebote que castigó al Deportes Tolima, pues fue gol de Campos. En el video citado se observa la secuencia de la jugada.

Condición para los arqueros en Colombia: no pasar la línea de los 5 segundos

Sobre marzo de 2025, la International Football Association Board (IFAB) introdujo esta nueva regla en el fútbol mundial. Ya rige en la gran mayoría de ligas y eventos Fifa en el planeta y en el FPC no es la excepción.

A través de un comunicado oficial, la entidad confirmó la decisión tomada durante la 139.ª Asamblea General Anual celebrada en Belfast, Irlanda del Norte, y que fue aprobada por la Fifa.

La norma modificó y consiste en que los arqueros tendrán solo cinco segundos para hacer el saque de meta después de haber tomado la pelota y en autorización del juez central. De lo contrario, el juego se reanudará con un tiro de esquina en contra, que fue lo que precisamente afectó al Tolima y que se consumó en gol.

“Después de que las pruebas demostraran un importante impacto positivo en los casos en que los porteros retenían el balón durante demasiado tiempo, la IFAB ha decidido por unanimidad modificar la Regla 12.2 (tiro libre indirecto)”, dice el comunicado.

En el Mundial 2026, el arquero Lionel Mpasi, titular en la selección de la República Democrática del Congo, también sufrió el rigor de esta nueva norma y fue castigado con tiro de esquina en contra, sobre el minuto 52, en el partido contra Portugal por el Grupo K.