James Rodríguez deja de jugar en el Minnesota United: mensaje resuena en la Selección Colombia

James Rodríguez sigue en el foco de la polémica, las críticas no paran y los ojos se colocan en su futuro tras el Mundial 2026. Muchos hinchas y especialistas están a la expectativa de lo que sucederá con el 10 ahora que la Copa del Mundo llegó a su fin, pues se esperaba un mayor protagonismo del capitán en las canchas de Norteamérica.

Bellingham hace historia y deja en el olvido un récord de James Rodríguez: nueva marca en el Mundial 2026

Novia de James Rodríguez descrestó con recuerdos del Mundial 2026: “Esto es Colombia”

En redes sociales lo tienen en la mira por la falta de ritmo con la que se presentó en la Copa del Mundo. Se sospechaba que los pocos minutos que acumuló en la MLS le pasarían factura en la gran cita mundialista, donde la Selección Colombia había generado expectativa por la dupla que podría conformar con Luis Díaz.

Las cosas no salieron bien. Los partidos que protagonizó como capitán de la Tricolor fueron discretos, al punto de figurar entre los futbolistas con menor velocidad, según distintos rankings. Fue titular en los cinco juegos entre México, Estados Unidos y Canadá y no pudo estar en la velocidad que se requiere para este evento.

Nivel apagado. Estuvo a destiempo en las jugadas y tuvo poca presencia para abrir las bandas, habilitar a Luis Díaz o mostrar olfato goleador. En las redes sociales continúa recibiendo críticas y algunos usuarios incluso piden su salida de la Selección Colombia. Todo esto ha tenido repercusiones sobre su futuro inmediato y Minnesota United ya se pronunció.

James Rodríguez, contra Suiza. Foto: Getty Images

El plan de James para el primer semestre del año era llegar a la MLS con el objetivo de encontrar la regularidad necesaria de cara al Mundial. Sin embargo, ese propósito no se cumplió, ya que sus actuaciones con Minnesota United fueron discretas, no logró consolidarse como titular indiscutido y, en algunos partidos, ni siquiera fue convocado, además de presentar algunas molestias musculares.

James Rodríguez busca equipo tras el Mundial 2026

La notificación de Minnesota United era cuestión de tiempo. El club publicó un contundente mensaje en sus redes sociales sobre James y confirmó oficialmente que no continuará en el equipo, por lo que volverá a ser agente libre.

Un “gracias por todo, James” fue suficiente para aclarar la situación del colombiano con el club. De esta manera, quedó confirmado que deberá buscar un nuevo equipo para continuar su carrera deportiva.

Posteo del Minnesota United. Foto: Minnesota United

En días pasados, se habló de una posibilidad de James en la Serie A de Italia.

Según el periodista Rudy Galetti, muy cercano a la Lazio, el club romano haría una oferta por James Rodríguez en próximos días tras la Copa del Mundo. El comunicador dice que el Mundial del colombiano fue “bueno” y eso le abriría las puertas al capitán de la Selección Colombia.