Colombia, única del Mundial 2026 que jugó en México, Estados Unidos y Canadá: otro escándalo más en la FIFA

La Selección Colombia sigue pasando el dolor por la eliminación en los octavos de final del Mundial 2026. Hay un aire de fracaso en el país tras la derrota ante Suiza. La Tricolor fue superada en la tanda de penales, con un 4-3 en la tanda. Las caras largas no se han hecho esperar y será difícil digerir esta caída por la expectativa que se generó desde la previa del evento.

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A todo este malestar se unen los datos que juegan a favor o en contra. Por ejemplo, en esta edición 2026 llama la atención que el Mundial se realizó en tres países diferentes por primera vez en la historia. Canadá, Estados Unidos y México sirvieron de anfitriones, en un mapa que pintaba con muchos kilómetros de por medio de un estadio a otro.

Parecía increíble que alguna delegación en esta Copa del Mundo pasara con cientos de kilómetros de por medio que significan desgaste, tiempo de concentración perdido, descanso alterado y horas de entrenamiento. En el caso de la Selección Colombia parece que la situación fue crítica.

Cabe recordar que la FIFA intentó localizar a los equipos en ciertas regiones para evitar los viajes largos. Por ejemplo, México pasó solamente por Guadalajara y CDMX y Estados Unidos se movió por la costa oeste, al igual que países como Bélgica, Irán, Nueva Zelanda.

Los jugadores de ambos equipos se saludaron tras terminar el encuentro. Foto: AP Photo/Rebecca Blackwell

Brasil, por ejemplo, se movió cerca de Nueva York por la Costa Este, Francia por Boston y Filadelfia y Corea del Sur fue otro que no salió de México, así como Canadá, que tampoco salió de las canchas de su país. Argentina armó una geolocalización entre Kansas City, Dallas, Atlanta y Miami.

Colombia y el dato de sus viajes por el Mundial 2026

En el caso de Colombia, los primeros partidos los hizo en suelo mexicano para rematar en Miami contra Portugal. Pero es que al final lo que quedó fue un mapa que muestra un debut en CDMX y cerró su participación en Vancouver, Canadá, casi 4 mil kilómetros de diferencia en vuelo directo, que puede durar 6 horas.

Jefferson Lerma y Daniel Muñoz se han destacado en defensa. Foto: AP Photo/Charlie Riedel

En medio de esa distancia, tuvo que hacer viaje a Kansas City para el juego ante Ghana por 16avos, para partir al extremo oeste de Canadá, Vancouver, en un viaje de algo más de tres horas en avión.

Este periplo de la Tricolor significa que quedó como la única nación en la Copa del Mundo, entre los 48 participantes, que jugó en los tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

Inglaterra, la de más kilómetros en la Copa del Mundo

Ningún otro país marcó este récord, pues varios solo cedieron entre dos países, pero nunca entre los tres. Eso sí, Colombia no es la de más km de recorrido en la Copa del Mundo, pues, por ejemplo, Inglaterra ya suma más de 17 kilómetros por toda la Costa Este, entre norte (Nueva York) y sur (Miami), además de ir hasta la Ciudad de México en los octavos.

Erling Haaland de Noruega disputa un balón con el defensor inglés Marc Guehi, en el partido de los cuartos de final del Mundial 2026 en Miami. Foto: @nff_landslag

En otro contraste, Marruecos, que sí avanzó a los cuartos de final, solamente marcó algo más de 5 mil kilómetros de recorrido. Las diferencias llaman la atención cuando la FIFA insistió en igualdad de condiciones si a largos recorridos se refiere, mucho más con tres países como anfitriones.