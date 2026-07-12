Yina Calderón confesó cómo se entera de los embarazos de las famosas: “Yo soy sapa”

Yina Calderón volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales tras revelar, por primera vez, cómo obtiene la información sobre los embarazos de varias figuras del entretenimiento colombiano antes de que ellas mismas los anuncien.

Yina Calderón reveló si Epa Colombia está embarazada: fue contundente y se mostró molesta

La empresaria e influenciadora aseguró que no investiga por su cuenta, sino que son personas cercanas a las celebridades quienes terminan compartiéndole esos detalles.

La huilense se dio a conocer hace varios años gracias a su participación en Protagonistas de Nuestra Tele y, con el paso del tiempo, consolidó una carrera como creadora de contenido e integrante de distintos formatos de televisión.

Recientemente, también hizo parte de La casa de los famosos y llegó a la televisión estadounidense con Telemundo, donde participó en La Mesa Caliente, programa enfocado en noticias de entretenimiento y farándula.

Yina Calderón, creadora de contenido. Foto: Instagram @yinacalderontv

Sin embargo, más allá de sus apariciones en televisión, Yina también ha llamado la atención por revelar antes de tiempo embarazos de reconocidas personalidades, una situación que en varias oportunidades ha generado críticas en redes sociales.

Entre los casos más comentados están los de Karina García, Aída Victoria Merlano, Karola, Lina Tejeiro y Manuela QM.

Precisamente, por este motivo, muchos seguidores se han preguntado de dónde obtiene la información y por qué decide hacerla pública sin que las protagonistas la hayan confirmado.

Yina Calderón reveló ‘secreto’ de su contrato con Telemundo y destapó exigencia que le hizo al canal

Durante una reciente transmisión en vivo realizada desde su cuenta oficial de TikTok, la mujer decidió responder directamente a esas inquietudes y desmintió que haga algún tipo de investigación para descubrir quién está esperando un bebé.

“Yo no ando de clínica en clínica mirando a ver qué famosa está embarazada para contarles, no. Ustedes están muy equivocados”, dijo.

Según explicó, la información llega a ella porque personas del círculo cercano de las famosas deciden contársela, aunque reconoció, entre risas, que suele terminar revelándola.

“Yo me he enterado de que tales personas están embarazadas porque sus propias amigas, sus propios vínculos cercanos me cuentan y, como yo soy sapa… entonces, mejor usted no me cuente porque yo voy a sapear”.

La influenciadora también aseguró que, en ocasiones, termina involucrándose en situaciones que realmente no le corresponden y aprovechó para enviar un mensaje a quienes le confían ese tipo de secretos.

“Eso no es problema mío, que la que se embarace, que lo cuente. Así como se lo dejó met@#, que salga y que diga que está embarazada porque yo soy la que se está ganando problemas ajenos que no me importan, entonces para que sepan”.