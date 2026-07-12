Juan Fernando Quintero sorprendió tras el Mundial 2026: lo primero que hizo en Medellín desató críticas

La Selección Colombia le puso corazón al partido contra Suiza, pero no le alcanzó y fue eliminada en la tanda de penales 4-3 de la Copa del Mundo. Tras ver el juego de cuartos con la Argentina de Lionel Messi, el dolor sigue estando presente tanto en el grupo de jugadores como en la hinchada. Luis Díaz no evitó las lágrimas y la tristeza también se dejó ver en James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.

Festejo viral e inesperado de Erling Haaland por paso de Messi a semifinales del Mundial 2026

Citan a Luis Díaz en clasificación de Argentina a semifinales del Mundial 2026: “lamentablemente”

Este último estuvo cerca de ser determinante ante Suiza en el BC Place de Vancouver. Juanfer entró en el segundo tiempo por James y anotó su respectivo penalti en la tanda, pero eso no fue suficiente para la alegría colombiana.

Juan Fernando se retiró con caras largas y con la sensación de que pudo ser mejor la participación con los cuartos de final muy cerca, que era el primer objetivo. El volante de River Plate llegó a Colombia y se dejó ver en Medellín en un plan de fiesta con amigos y parranda vallenata.

Las redes sociales no dejaron pasar el momento de alegría que reunió a Juanfer con su familia y amigos. Además de eso, los comentarios de los usuarios no pasaron por alto y criticaron su momento de esparcimiento con fuertes palabras.

“Esa es la mentalidad del jugador colombiano” y “celebrando la mediocridad” fueron algunos de los mensajes en la red social Instagram.

En las imágenes se ve a Juanfer compartiendo con sus más allegados y cantantes vallenatos de la altura de Nelson Velásquez. En una de las críticas de un periodista deportivo, Quintero tuvo que responder a la incomodidad que generó este evento en los hinchas de la Selección Colombia, que todavía sufren por la eliminación en octavos de final.

Juan Fernando Quintero respondió a las críticas

¿Y qué querés? ¿Te pido permiso para reunirme con mi familia y amigos? A ver si te parece bien”, dijo Juan Fernando Quintero en uno de sus comentarios.

Parece que Juanfer es uno de los jugadores más mediáticos tras la eliminación de la Selección Colombia. Primero, para muchos, debió ser titular por encima de jugadores como James Rodríguez.

Segundo, se vio involucrado en una versión donde él habría respondido fuertemente a Néstor Lorenzo por la preferencia al 10 del Minnesota United. Ahora, la parranda vallenata es motivo de muchas críticas en las redes.

Quintero vive unos días de descanso en Colombia, mientras alista lo que será la pretemporada con River Plate.