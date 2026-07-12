Lionel Messi y Argentina sufrieron más de la cuenta para dejar en el camino a Suiza en los octavos de final del Mundial 2026.

Hasta el tiempo extra fue necesario irse para que los sudamericanos ganasen gracias a la genialidad de gol obra de Julián Álvarez y la capitalización de una contra de Lautaro Martínez. Un 3-1 que se vio como amplio, pero que en verdad fue más justo de lo esperado.

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Para este partido en especial, la figura de Messi no tuvo tanto peso como en otras oportunidades. Si bien cada que tocó el balón generó peligro, en varios tramos se le vio alejado de la incidencia ofensiva de los suyos.

Donde sí se le vio presente y muy picante fue en las protestas al juez central, el portugués, João Pinheiro. En un momento en particular durante la primera mitad ambos libraron un cara a cara que quedó grabado.

¡MESSI CARA A CARA CON EL ÁRBITRO! Leo y un cruce picante con el portugués Joao Pinheiro.



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Fueron momentos de tensión donde jugadores tanto de Argentina, como de Suiza, quedaron perplejos por la forma en la que ambos se estaban hablando.

Luego del cruce que se presentó, los medios presentes allí pudieron descifrar lo que se dijo y lo publicaron. Messi le pedía a esa altura respeto al juez central: “Háblame correctamente. No me faltes el respeto, yo te hablo con respeto”, filtraron.

Lionel Messi y João Pinheiro en medio de su cara a cara durante Argentina vs. Suiza del Mundial 2026 Foto: Getty Images

Fue un par de minutos en los que ambos se engancharon en una disputa cara a cara, pero dio para que todo el partido se parase hasta que Pinheiro logró controlar la situación con el capitán de Argentina.

Las reacciones de este hecho fueron diversas; mientras unos criticaban fuertemente a Lionel Messi por no acatar a la máxima autoridad en el campo, otros le aplaudieron que se hiciera respetar si es que el luso no lo trataba de la forma adecuada.

Dicho momento no pasó a mayores para Messi, quien no recibió tarjeta amarilla y se pudo mantener los 120 minutos en el campo de juego donde celebró la clasificación de los suyos a semifinales.

Messi tiene en la mira a Inglaterra

Tras la clasificación de Argentina a semifinales del Mundial, Messi afirmó que el próximo duelo ante Inglaterra, una selección a la que nunca enfrentó, “será un partido especial”.

“Jugué contra todos menos contra Inglaterra y es especial porque es una selección grande, una potencia y siempre es lindo jugar contra una selección así, más en una semifinal de un Mundial”, dijo Messi tras la victoria del sábado de Argentina 3-1 ante Suiza en los cuartos de final.

El duelo, que se disputará el miércoles en Atlanta, llega 40 años después de que el otro mito argentino, Diego Maradona, liderara un triunfo memorable ante Inglaterra en el Mundial de México, con las heridas aún abiertas de la derrota argentina en la Guerra de Malvinas ante Reino Unido cuatro años antes.

“Ahora descansaremos y nos prepararemos para eso. Venimos de mucho desgaste, de jugar un alargue más otra vez y a veces se nota”, dijo Messi después de otro sufrido triunfo ante Suiza en el tiempo extra en Kansas City.

*Con información de AFP.