Mbappé notifica a Messi tras eliminar a Marruecos del Mundial 2026: arde la tabla de goleadores

Kylian Mbappé se consolida como el alma de la selección de Francia y cada vez su influencia aumenta en la Copa del Mundo 2026. Los franceses cumplieron con el favoritismo ante Marruecos y no se dejaron sorprender en Boston. Un 2-0 fue más que suficiente para decretar el paso a las semifinales.

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Incluso, Mbappé se dio el lujo de botar un penalti tras cobrar de forma inusual cuando el duelo iba 0-0, mostrando el palo y sin fuerzas, para que el portero Yassine Bounou pudiera atajar alargando hacia el palo izquierdo. Ni así lo sufrió Francia y ese fallo de Kylian tampoco detuvo la superioridad europea en el Gillette Stadium.

Sobre el minuto 60, el capitán Mbappé marcó un gol de alta factura que destrabó un partido que parecía enredado por el tiempo, mas no porque Marruecos haya sentado superioridad en la cancha. Los grandes favoritos sí tuvieron que remar para superar el bloque africano que estaba conforme con el 0-0.

Ousmane Dembélé, su gran socio en la cancha, amplió la cuenta seis minutos más tarde con un espectacular remate desde fuera del área que sepultó a Marruecos, una selección que en los últimos años ganó el rol de actor protagónico del planeta fútbol y que se ganó las miradas en Qatar 2022 tras ser semifinalista y el equipo revelación.

Kylian Mbappé, de Francia, erró el penal que pudo haber puesto en ventaja a los suyos vs. Marruecos Foto: Getty Images

Francia chocó una y otra vez con los reflejos de Bounou, clave para que el equipo marroquí se mantuviera con vida hasta las anotaciones de dos de los tres integrantes del temible tridente francés, que completa Michael Olise, quien no registró goles ni asistencias en los cuartos.

Mbappé tiene en la mira a Messi

Con 27 años de edad, Kylian empató a Lionel Messi como máximo artillero del Mundial 2026 con ocho goles. Por si fuera poco, está una anotación debajo del astro argentino (21 tantos) en la tabla de artillería histórica en la Copa del Mundo.

En busca de su tercera estrella, Francia jugará la semifinal con amplio favoritismo al título y ya se ve en la final en Nueva York, mientras que Messi espera tener una buena actuación ante Suiza y colocarse también entre los cuatro mejores, además de sostener la ventaja goleadora ante Mbappé.

Mbappé y Messi son claves para sus selecciones en el Mundial 2026. Foto: Getty Images/FIFA/FIFA

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