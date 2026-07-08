La crítica de Juan Carlos Osorio tras el Mundial 2026 de Colombia: no perdonó a Néstor Lorenzo

Las críticas contra Néstor Lorenzo no paran tras la eliminación de Colombia en el Mundial 2026 a manos de Suiza. Un 0-0 en tiempo reglamentario, sumado el alargue, forzó los penaltis y allí los suizos se impusieron con un 4-3.

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Consiguiente a eso, siguen las críticas y son muchos los que están pidiendo la baja de Néstor Lorenzo en el cargo de director técnico. Aún no se sabe si seguirá, pero Ramón Jesurún dio en junio pasado pistas sobre su futuro.

Y es que la expectativa era alta y por eso el golpe se siente más. La Tricolor cayó en una instancia que no se esperaba, en un partido que se veía parejo desde la previa, con toque de favoritismo para los colombianos. El mal resultado parece condenar a Néstor Lorenzo y hasta sus colegas se han pronunciado.

Juan Carlos Osorio es un técnico reconocido a nivel internacional y dirigió la Selección México en el Mundial Rusia 2018. Su conocimiento lo ha llevado a las grandes esferas del fútbol en la región, comenzando por el tricampeonato con Atlético Nacional y la final de la Copa Sudamericana en el 2014.

Juan Carlos Osorio, entrenador colombiano. Foto: Getty Images

Una voz de autoridad en el fútbol colombiano que en TUDN dio opiniones tras la eliminación de la Selección Colombia en Canadá. Habló de James Rodríguez, de su dependencia en el equipo y por supuesto tocó algo muy preciado en el proceso de Néstor Lorenzo.

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El técnico Osorio hizo hincapié en que la Tricolor depende mucho de Luis Díaz y James Rodríguez, cuando los equipos con gran performance en el Mundial 2026 son los que hacen un mejor colectivo.

Por ejemplo, Noruega hace efectiva su estrategia para que su mejor referente pueda responder en la zona ofensiva, mismo caso pasaría con la Inglaterra de Harry Kane o la Argentina de Lionel Messi.

Néstor Lorenzo realiza cambios. (AP Photo/Lindsey Wasson) Foto: AP Photo/Lindsey Wasson

“Colombia hoy mostró lo que somos, un equipo que depende exclusivamente de Luis Díaz y James Rodríguez. Vemos que los equipos que mejor juegan en este torneo son los que lo hacen en colectivo, no los que dependen de un solo jugador”, aseguró Juan Carlos en TUDN.

Las palabras de Osorio caen en un momento en el que él mismo puede ser candidato para dirigir a la Selección Colombia, pues aún es incierto el futuro de Lorenzo en el equipo. A Juan Carlos Osorio se le vio muy activo en la Copa del Mundo opinando sobre la Selección México, donde también es una referencia.