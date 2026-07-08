Nuevo compañero de Luis Díaz en Bayern Múnich llora en el Mundial 2026: baja sensible para enfrentar a Francia

El mediocampista ofensivo Ismael Saibari sufre en el Mundial 2026 cuando mejor la pasaba y era una de las figuras de la Copa del Mundo. El atacante, además de ser la figura de Marruecos, fue noticia tras la firma con el Bayern Múnich en plena Copa del Mundo como fichaje estrella. Nuevo compañero para Luis Díaz en la Bundesliga.

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Desde hace días se venía hablando de dicha posibilidad, hasta que el miércoles, 1 de julio, se hizo oficial. Bayern Múnich publicó en sus medios oficiales: “Bayern ficha a Ismael Saibari”, siendo una de las firmas en Europa que más resuena en la Copa del Mundo de Norteamérica.

Saibari ha hecho méritos con Marruecos en la cita orbital, siendo el goleador del equipo con tres anotaciones. El elenco bávaro no quiso esperar más para anunciar al goleador que llega a ser dupla de Harry Kane y competencia del inglés por la posición de ‘9′.

Karry Kane y Ismael Saibari, el marroquí fue presentado como nuevo delantero del Bayern Múnich Foto: AFP / Bayern Múnich oficial

Pese a esas buenas noticias desde el Bayern, Saibari presenta una delicada situación y es baja confirmada para el partido de Marruecos contra Francia, por los cuartos de final del Mundial 2026. El atacante veía un momento cumbre tras su fichaje en la Bundesliga, luego de su paso por el PSV de Países Bajos.

Ismael le apuntaba a una presentación que puede ser histórica para su carrera, pero ahora deberá trabajar en su recuperación y esperar qué sucede con su equipo nacional. Saibari se perderá por lesión el partido de cuartos de final, aseguró el técnico marroquí, Mohamed Ouahbi.

Saibari, baja de Marruecos en el Mundial 2026

Más exactamente, Saibari sufre un problema en el isquiotibial luego de la victoria 3-0 contra Canadá en octavos de final. Mientras avanzaban los días, el atacante no pudo estar a punto y es la baja más sensible ante Francia en Boston.

Ismael Saibari, baja de Marruecos para enfrentar a Francia. Foto: NurPhoto via Getty Images

“Todo el mundo está disponible para el partido, salvo Ismael Saibari, para quien este partido llega demasiado pronto, aunque no está descartado para el resto de la competición, eso espero”, dijo el técnico en una rueda de prensa en el Gillete Stadium.

Saibari ha sido clave para los Leones de Atlas en la Copa del Mundo. Anotó en cada partido de la fase de grupos y marcó el penal decisivo de la tanda desde los doce pasos en los dieciseisavos de final ante Países Bajos.

El centrodelantero Soufiane Rahimi se perfila como titular ante Francia, ya que entró por Saibari ante los canadienses y marcó el tercer gol de su país en los octavos de final.

Marruecos buscará el desquite tras caer con los franceses 2-0 en la semifinal de Qatar 2022, en la mejor actuación de una selección africana en un Mundial en la historia.

“Francia es favorita, sí, pero vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para ganar el partido de mañana”, afirmó el DT.