Esposa de Luis Díaz sorprendió con un bolso de lujo en el Mundial 2026: este es su millonario precio

La participación de la Selección Colombia en el Mundial 2026 llegó a su fin el pasado miércoles 7 de julio, luego de perder en la tanda de penales frente a Suiza en los octavos de final. Aunque el resultado dejó una gran tristeza entre los hinchas, durante el torneo también hubo espacio para que las familias de los jugadores se llevaran parte de la atención.

Esposa de Luis Díaz se hizo radical cambio de look antes del Mundial 2026 y el jugador reaccionó

A lo largo del campeonato, las esposas y parejas de los futbolistas acompañaron al equipo en los partidos disputados en México, Estados Unidos y Canadá. Desde las tribunas compartieron su apoyo incondicional y, al mismo tiempo, llamaron la atención por los looks que eligieron para cada encuentro.

Una de las que más comentarios generó fue Geraldine Ponce, esposa de Luis Díaz. La guajira estuvo presente en varios compromisos de la Selección Colombia y, como es habitual, recibió cientos de elogios por su forma de vestir.

La esposa de 7 de la Selección Colombia presumió su nueva imagen. Foto: 1: Instagram @gera25ponce / Foto 2: Getty Images

En el partido contra Suiza, disputado en el BC Place de Vancouver, Canadá, hubo un accesorio que no pasó desapercibido y que rápidamente empezó a dar de qué hablar en redes sociales.

Se trató de un bolso de la reconocida firma francesa Chanel, una de las marcas de lujo más exclusivas del mundo. El modelo que llevó Geraldine es el CC Vanity Case, una pieza elaborada en cuero blanco con el tradicional diseño acolchado que caracteriza a la marca.

Además, cuenta con el icónico logo CC en color dorado, una correa de cadena entrelazada con cuero, cierre de doble cremallera y otros detalles que hacen parte de este exclusivo diseño.

La millonada que cuesta el bolso que Gera Ponce, esposa de Luis Díaz, llevó al Mundial 2026

Lo que más sorprendió fue su precio. De acuerdo con la plataforma especializada Farfetch, dedicada a la venta de artículos de diseñador, este bolso tiene un valor de 21.497.313 pesos colombianos, una cifra que dejó sin palabras a muchos usuarios cuando comenzó a circular en internet.

Como era de esperarse, las fotografías de Geraldine en el estadio no tardaron en hacerse virales. Mientras algunos destacaron la elegancia del accesorio, otros quedaron sorprendidos al conocer cuánto cuesta una pieza de este tipo.

Bolso que lució la esposa de Luis Díaz en el Mundial 2026. Foto: Captura Farfetch

Esta no es la primera vez que la esposa de Luis Díaz acapara la atención por sus prendas o accesorios. En varias oportunidades ha sido elogiada por los looks que elige para acompañar al delantero colombiano, especialmente en los partidos más importantes de su carrera, tanto con la Selección Colombia como con el Bayern Múnich.