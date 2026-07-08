Ella es la esposa de Mohamed Salah, futbolista que brilla en el Mundial 2026: huye de la fama

Mohamed Salah volvió a llamar la atención en medio del Mundial 2026. El delantero egipcio, reconocido por su velocidad y liderazgo dentro del campo, ha sido una de las piezas más importantes de su selección en el torneo. Además de ser una leyenda del Liverpool, club en el que jugó con el colombiano Luis Díaz.

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Mientras su nombre es tendencia en redes sociales cada vez que enfrenta un partido, su esposa, Magi Sadeq, ha llamado la atención por su deseo de mantenerse alejada de la prensa y las situaciones mediáticas.

A diferencia de otras parejas de futbolistas, Magi no tiene redes sociales públicas, nunca ha concedido entrevistas y evita cualquier exposición en los medios.

Sus apariciones suelen limitarse a los partidos más importantes de Salah, donde lo acompaña desde las tribunas, especialmente, a las celebraciones del Liverpool al finalizar cada temporada.

¿Cómo inició la historia de amor entre Mohamed Salah y su esposa?

La historia de amor entre ambos comenzó mucho antes de que Mohamed Salah se convirtiera en una estrella mundial, pues se conocieron en el colegio, donde los padres de la mujer trabajaban como. profesores.

Con el paso de los años, la amistad dio lugar a una relación sentimental. Mientras Salah empezaba a destacar en las divisiones juveniles, Magi continuó con su formación académica hasta graduarse en Ingeniería en Biotecnología.

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La pareja decidió dar el siguiente paso a finales de 2013. El 17 de diciembre, después de que Salah iniciara su carrera en el fútbol europeo con el Basilea de Suiza, regresó a Egipto para casarse con Magi.

La boda se celebró en Nagrig, el pueblo natal del futbolista, en un evento que reunió a miles de habitantes y que fue recordado como una de las celebraciones más grandes del lugar.

Mohamed Salah y su esposa, Magi Saqed. Foto: Getty Images

Fruto de su matrimonio nacieron sus dos hijas Makka y Kayan. Pese a llevar varios años viviendo fuera de Egipto, la familia mantiene un fuerte vínculo con sus raíces.