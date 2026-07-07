Polémica absorbe el Mundial 2026: golazo anulado a Egipto vs. Argentina desata críticas

Egipto le hizo pasar penas a Argentina en los octavos de final del Mundial 2026. El actual campeón del mundo no logró en 70 minutos hacerles frente a los africanos y los que parecían menos favoritos ganaban a esa altura por 0-2.

El resultado pudo haber sido más amplio si el VAR no hubiera anulado ese tanto egipcio. Según los jueces encargados del video, al inicio de la acción, una infracción contra Lisandro Martínez invalidó todo.

¡NO VALE EL GOL DE EGIPTO!



Por infracción sobre Lisandro Martínez, el francés Letexier anuló el tanto por medio del VAR. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/TSXytvyiQl — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

La determinación que dio a conocer el juez francés François Letexier no dejó contenta a una buena parte del balompié mundial. Sin embargo, para los faraones llegó la recompensa pocos minutos después, cuando marcaron otro gol, este sí válido, que los ayudó a ampliar la ventaja.

El veredicto de los expertos arbitrales

Expertos arbitrales extranjeros, así como otros de Colombia, se refirieron a la jugada que trascendió y generó polémica. Archivo VAR fue uno de los perfiles en X que explicó en qué se basó la decisión del cuerpo arbitral encabezado por el francés.

Según los mencionados, el árbitro encargado y sus colaboradores decidieron de forma adecuada: “Correcta intervención del VAR en el Argentina-Egipto. Attia pisa el pie de apoyo a Lisandro, impidiéndole continuar la acción. 𝗘𝗦 𝗙𝗔𝗟𝗧𝗔”.

“Como el gol se produce en la misma APP tras la recuperación, es una acción revisable”, agregó sobre la acción que derivó en el gol egipcio anulado.

VAR Central coincidió con lo dicho por la otra cuenta: “ES FALTA: correcta intervención del VAR Jerome Brisard para anular el tanto de Egipto por falta sobre Lisandro Martínez”.

“El pisotón de Attia saca a Lisandro Martínez de la acción. Todo hace parte de la misma APP del gol (fase de ataque de posesión), por tanto es revisable”, explicó de manera detallada, bajando la espuma a la discusión que se armó.

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Messi y Argentina logran la épica

Resucitando de un 2-0 en contra, Argentina derrotó este martes 3-2 a Egipto en Atlanta y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, en un triunfo celebrado entre lágrimas por Lionel Messi.

La campeona mundial llegó a asomarse al abismo cuando Egipto se adelantó 2-0 con goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Zico en los minutos 15 y 67.

Pero, en un lapso de cuatro minutos, Cristian Romero (79′) y Lionel Messi (83′) empataron el marcador, y Enzo Fernández (90+2′) completó la remontada que le dio a Argentina el pase a cuartos, en los que enfrentará a Colombia o Suiza.

Lionel Messi dio gol y asistencia para la victoria de Argentina sobre Egipto. Foto: Getty Images

Liberando la tensión, Messi rompió en llanto en el Mercedes Benz Stadium después de un partido que pudo ser el último de su legendaria carrera en el Mundial.

El capitán pudo colocar el empate 1-1 en el minuto 21, pero su penalti fue atajado por el arquero Mostafa Shobeir.

Messi volvió a ser decisivo para Argentina anotando su octavo gol de este torneo, con el que vuelve a liderar la carrera por la Bota de Oro, y encadenando su noveno partido seguido marcando en un Mundial.

*Con información de la AFP.