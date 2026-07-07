María Fernanda Cabal habló de la Selección Colombia y destapó que tiene contacto con uno de los jugadores: “Quiero conocerlo”

María Fernanda Cabal se ha consolidado como una de las dirigentes políticas más visibles de Colombia, gracias a sus constantes intervenciones sobre asuntos de interés nacional y a las posiciones que defiende en el debate público. Sus pronunciamientos suelen generar amplio eco, despertando tanto respaldo como críticas entre distintos sectores de la opinión.

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Además de su actividad en el escenario político, la exsenadora mantiene una presencia permanente en las redes sociales, donde comparte reflexiones sobre la actualidad, opiniones personales y algunos episodios de su vida cotidiana. Esa interacción constante con los usuarios la ha mantenido en el centro de la conversación y ha contribuido a que cada una de sus publicaciones genere numerosas reacciones.

Recientemente, Cabal concedió una entrevista a La Kalle, donde habló de la Selección Colombia, destacando el trabajo de sus integrantes.

En la charla con el formato radial, la excongresista expresó que veía un grupo muy alineado y compacto, trabajando en equipo para avanzar a la final. La exsenadora colombiana mencionó que hay detalles que arreglar, pero lo calificó como “un equipazo”.

“Es la vez que yo he visto el equipo de Colombia más firme, más organizado; todavía falta contundencia en la definición, pero de resto es un equipazo”, comentó.

Al referirse a algunas figuras de la Selección, Cabal aseguró que le llama mucho la atención el trabajo de Lucho Díaz, además del ‘Cucho’ Hernández, que tuvo protagonismo en el partido contra Uzbekistán.

“Me fascina el Guajiro. Luis Díaz me parece una locura; me fascinan el ‘Cucho’ Hernández y Quintero”, mencionó.

“Es divino, pero James ya es veterano, ¿no? Ya lleva bastante tiempo”, agregó, asegurando que también le gustaba el 10.

No obstante, reveló que Juan Fernando Quintero tenía contacto con ella a través de redes sociales, saludándose mutuamente por Instagram. La excongresista fue puntual en que había un buen trato y buena onda, por lo que quiere conocerlo en persona.

“Yo le mando saludos a Quintero porque él a veces me escribe a mi Instagram, entonces yo digo: yo quiero conocerlo”, aseguró.