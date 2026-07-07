Mundial 2026: hijos de James Rodríguez publicaron tierno video en apoyo a la Selección Colombia

La Selección Colombia continúa escribiendo una participación en el Mundial de 2026. Luego de superar la fase de grupos y avanzar en el torneo, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo se prepara para disputar los octavos de final frente a Suiza, un compromiso que marcará su primera presentación en Canadá durante la actual Copa del Mundo.

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A lo largo del campeonato, los futbolistas no solo han contado con el respaldo de los aficionados en los estadios de México y Estados Unidos, sino también con el apoyo permanente de sus familiares, quienes han compartido diferentes momentos de esta experiencia a través de las redes sociales.

Entre ellos, una de las familias que más ha despertado el interés de los seguidores ha sido la de James Rodríguez.

Salomé Rodríguez Ospina y Samuel Rodríguez, hijos del capitán de la Selección Colombia, protagonizaron una publicación que rápidamente comenzó a circular entre los seguidores del combinado nacional.

Los dos hijos del capitán aparecieron en un video publicado en la cuenta de Instagram de Salomé, donde cantaron y bailaron El ritmo que nos une, canción del cantante Ryan Castro que se ha convertido en uno de los himnos de apoyo para la Tricolor durante el Mundial.

En la grabación, ambos lucen la camiseta oficial de la Selección Colombia mientras cantan y disfrutan del momento, en una muestra de respaldo a su padre y al resto del plantel antes del decisivo compromiso frente a Egipto.

El video fue bien recibido por los seguidores de James Rodríguez, quienes destacaron el cariño con el que los niños acompañan el proceso de la selección.

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Sin embargo, esa no fue la única publicación que llamó la atención. Horas antes del encuentro por los octavos de final, Salomé compartió una fotografía junto a James Rodríguez que rápidamente se convirtió en una de las imágenes más comentadas de su perfil.

En la imagen se observa al futbolista sentado en una de las sillas del estadio, vestido con una camiseta blanca de la Selección Colombia y a su lado aparece Salomé.

La publicación estuvo acompañada por un corto, pero significativo mensaje dirigido al capitán colombiano: “Seguimos, papi, te amo mucho”, escribió la joven en la descripción de la fotografía.

James Rodríguez no tardó en responder públicamente al gesto de su hija. En los comentarios de la publicación le dejó un mensaje que también fue ampliamente compartido por los usuarios: “Te amo mucho. Vamos”.

La fotografía ya supera los 552.000 likes en Instagram y ha recibido miles de comentarios de aficionados, quienes resaltaron la relación entre padre e hija y el apoyo que la familia le ha brindado al futbolista durante su participación en el Mundial 2026.