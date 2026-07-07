Novia e hija de James Rodríguez compartieron especial momento previo al partido de Colombia en el Mundial 2026

Actualmente se está llevando a cabo el Mundial de 2026, torneo en el que la Selección Colombia ha sido una de las protagonistas gracias a su destacado rendimiento. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo ha logrado avanzar en la competencia luego de ganarle a todos los rivales que ha enfrentado, con excepción de Portugal, selección con la que igualó 0-0.

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Mientras la Tricolor continúa concentrada en su objetivo de llegar lo más lejos posible, los familiares de varios de los jugadores han acompañado este proceso desde las diferentes sedes del torneo. Ciudad de México, Guadalajara, Miami y Kansas City han sido los escenarios en los que esposas, hijos, padres y amigos cercanos han compartido la experiencia junto a los futbolistas, dejando ver algunos de esos momentos a través de sus redes sociales.

Entre las personas que más han llamado la atención en plataformas como Instagram y TikTok se encuentran Luisa María Duque, actual pareja de James Rodríguez, y Salomé Rodríguez Ospina, hija mayor del capitán colombiano, fruto de su relación con Daniela Ospina.

Luisa Duque y James Rodríguez durante el Mundial 2026. Foto: Montaje con fotos de @luisamariaduque11 y Getty Images

Ambas han sido protagonistas de varias publicaciones durante el Mundial, despertando el interés de los seguidores del jugador.

Precisamente, horas antes del partido de octavos de final entre Colombia y Suiza, Luisa María Duque volvió a captar la atención al compartir una historia en su cuenta de Instagram.

En la publicación mostró un especial momento familiar previo al compromiso, dejando ver el ambiente que rodea a James Rodríguez antes de uno de los encuentros más importantes para la Selección Colombia en la Copa del Mundo.

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En la fotografía aparecen Luisa María Duque y Salomé Rodríguez, quienes durante el Mundial han compartido varios momentos juntas, especialmente en los estadios y hoteles.

Como era de esperarse, la fotografía no pasó desapercibida entre los seguidores del capitán colombiano. En redes sociales, varios usuarios destacaron la relación que existe entre los integrantes de la familia y la buena comunicación que mantienen Luisa María Duque y Salomé Rodríguez, un aspecto que ha sido comentado en diferentes ocasiones desde que comenzó su relación con el futbolista.

Novia de James Rodríguez compartió especial foto en el Mundial 2026. Foto: Instagram @loremoralesl / @luisamariaduque11

Aunque James Rodríguez mantiene su atención puesta en el Mundial de 2026 y en los próximos retos de la Selección Colombia, las publicaciones de sus familiares también continúan generando conversación entre los aficionados, quienes siguen de cerca no solo el desempeño del equipo nacional, sino también los momentos que rodean la vida personal de una de las máximas figuras del fútbol colombiano.