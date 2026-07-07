El veredicto de Cafú sobre Colombia y ser campeón del Mundial 2026: sorpresiva respuesta

Con el paso de las rondas, la Selección Colombia va ganando credibilidad en el Mundial 2026. Ver que el equipo dirigido por Néstor Lorenzo gana con solvencia sus encuentros hace pensar que puede aspirar a algo importante en Norteamérica.

Este martes, 7 de julio, la Tricolor se juega su pase a los cuartos de final contra Suiza. El juego válido en los octavos de final será a las 3:00 p. m. (hora de Colombia) en Vancouver, Canadá.

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La Federación Suiza está preocupada por veredicto de la Fifa: “Inconformidad” a horas del partido ante Colombia

Dicho partido en la previa ha tenido mucho movimiento. Lesiones de lado y lado han complicado a los enfrentados, así como otras noticias que le ponen más tensión a una fase de eliminación directa tan crucial.

El veredicto de la inteligencia artificial fue triunfo de la Tricolor por la mínima diferencia (2-1), lo que apoyaría el veredicto dado por el histórico lateral de Brasil, Cafú. Este, durante las últimas horas, fue consultado sobre el campeón mundial tras la eliminación de su país a manos de Noruega.

Y ahora, ¿quién va a ganar el Mundial si no está Brasil?🇧🇷❌



Cafú responde👀#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/JLdQnJ5tLO — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 6, 2026

“¿Quién va a ganar el Mundial ahora, Cafú?”, le preguntó un medio de manera informal en las calles de Estados Unidos.

El exfutbolista paró unos cuantos segundos de tomarse fotos para responder de manera sorpresiva y con una sonrisa: “Colombia”.

No es la primera vez

En días pasados, Cafú ya había hablado bien de un elemento de la Selección Colombia. Durante una ronda de preguntas con medios de comunicación, le consultaron sobre los laterales de la actual Copa del Mundo que más se asemejaran a él.

“Me gusta mucho el lateral de Colombia que se ha destacado mucho”, lanzó de entrada sin pensarlo demasiado.

Cafú, el histórico de Brasil, habló de su gusto por Daniel Muñoz, actual lateral de Colombia. Foto: Getty Images (Diseño Semana)

En un modo general, pero tras ya haber dicho que el colombiano le gustaba, completó: “Son laterales que tienen una semejanza muy grande conmigo”.

Esto refleja que el combinado cafetero atrae a propios y extraños, que su juego cada vez cautiva más y que es bien visto el trabajo de Luis Díaz, James Rodríguez y compañía al mando de Néstor Lorenzo.

Muñoz respondió a Cafú

Una vez que se empezó a viralizar el comentario de Cafú a favor de Muñoz, la prensa aprovechó para preguntarle por ello. Ya en Kansas, sede del partido de Colombia vs. Ghana, el viernes 3 de julio, el lateral agradeció lo que dijeron de su nivel.

Daniel Muñoz es el goleador de la Selección Colombia en el Mundial 2026. Foto: AP Photo/Ricardo Mazalan

“Para mí es un orgullo que un referente de la posición, si lo dice, es algo que lo motiva a uno. Tomo esas palabras con humildad, hago mi trabajo para aportarle a la Selección, no para competir con nadie”, reflexionó.

“Espero seguir dándole muchas alegrías al pueblo colombiano”, declaró.

El camino de Colombia hacia una final

Suiza es el primer reto de la Tricolor hacia una esporádica final del Mundial. Después vendrían rivales como Argentina o Egipto en cuartos, Inglaterra o Noruega en semifinales y Francia, España o algún otro fuerte en el eventual partido por la gloria eterna.

Por el momento, y con los pies en la tierra, el rival por vencer es Suiza en la tarde de este martes, 7 de julio.