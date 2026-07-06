La Federación Suiza está preocupada por veredicto de la Fifa: “Inconformidad” a horas del partido ante Colombia

La Federación Suiza de Fútbol (ASF) se hizo sentir antes del partido decisivo con Colombia en los octavos de final: mostró su preocupación por la suspensión por parte de la Fifa de la sanción impuesta al delantero estadounidense Folarin Balogun, situación que calificó como “incomprensible” y fuente de “incertidumbre” en pleno Mundial 2026.

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“Hasta ahora, el principio era claro: todo jugador expulsado queda automáticamente suspendido para el siguiente partido. Esta norma se aplicaba de manera igual para todos y garantizaba claridad y coherencia”, indicó la ASF en un breve comunicado, a horas del juego de octavos de final en el BC Place de Vancouver.

Pero, al hacer que Balogun sea elegible para el partido de octavos de final contra Bélgica, cuando había sido excluido en la ronda anterior, la Fifa “plantea interrogantes y genera incertidumbre, en particular sobre la autoridad de las decisiones arbitrales, sobre todo cuando interviene el árbitro asistente de video (VAR)”, continuó la federación helvética.

Para la ASF, “la credibilidad de la competición se basa en reglas claras aplicadas de manera coherente”. La voz de protesta ante esta jugada que, en parte, no influye en su participación mundialista, se une al debate que ya varias federaciones han impuesto al ver la tajante postura de la Fifa que hace sonreír a Estados Unidos por contar con su estrella en un duelo decisivo en Seattle.

Gianni Infantino respondió por acusaciones en el caso de Folarin Balogun, tras solicitud de Donald Trump en el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Una voz que se pronunció duramente fue la UEFA, máxima entidad europea, que había denunciado horas antes que se había cruzado una “línea roja” sin hablar de injerencia política.

A las críticas se unió la ASF, que se cuidó de mencionar directamente la llamada telefónica de Donald Trump a Gianni Infantino para exigir una revisión de la tarjeta roja.

“La decisión en el caso Balogun es incomprensible (...), sea cual sea su origen”, lamenta la ASF.

Orden de la Fifa para Suiza

La Selección suiza hace las veces de local en esta serie de octavos de final en suelo canadiense y por eso se le da prelación a la hora de usar su indumentaria tradicional. La selección europea saldrá al campo del BC Place de Vancouver con camiseta roja, pantaloneta roja y medias rojas, haciendo honor a la bandera de su país. Así lo estipuló la Fifa en una notificación oficial.

Suiza será local en el duelo ante Colombia en los octavos de final del Mundial. Foto: FIFA via Getty Images

El aviso de este cambio para los europeos ya se encuentra en manos de los utileros, que han tenido trabajo extra en la concentración de Suiza durante la cita orbital. Colombia usará camiseta amarilla, pantaloneta blanca y medias blancas en los octavos de final.