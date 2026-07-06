Colombia vs. Suiza en el Mundial 2026: hora y canal de TV para ver el partidazo de octavos

Con la esperanza de alcanzar los cuartos de final por segunda vez en su historia, la Selección Colombia enfrentará a Suiza en un partidazo por el Mundial 2026. La Tricolor parte como favorita por su racha invicta; sin embargo, debe refrendar ese rótulo en la cancha del Estadio BC Place de Vancouver (Canadá).

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¿A qué hora juega Colombia?

Según la programación oficial entregada por la FIFA, el pitazo inicial es a las 3:00 de la tarde (hora de Colombia).

El árbitro central será el salvadoreño Ivan Barton, acompañado por sus asistentes argentinos David Moran y Antonio Pupiro. Si no hay un ganador en los 90 minutos del tiempo reglamentario, se jugará una prórroga y luego los penales.

¿Qué canal pasa el partido de Colombia vs. Suiza?

La transmisión oficial de Colombia vs. Suiza estará disponible en cuatro canales: Directv Sports, Caracol TV, Canal RCN y Disney +.

Los usuarios de dispositivos móviles también podrán seguir el compromiso, de manera gratuita, por Ditu y la App Canal RCN. Para otras plataformas de streaming como Paramount +, Amazon Prime Video y DAZN es necesario tener una suscripción pagada.

Gracias a una defensa impenetrable y un dinámico ataque que ya no depende de James Rodríguez, Colombia está cargando de razones a su afición para ilusionarse con su mejor recorrido en un Mundial.

La Tricolor viene de vencer a Ghana en la ronda pasada con el solitario gol de Jhon Arias. Aunque el equipo de Néstor Lorenzo controló a su rival, le faltó eficacia en la portería contraria.

Suiza, por su parte, pasó por encima de Argelia y dio muestras de recuperación tras haber empatado en el debut de esta cita mundialista contra una débil selección de Catar. Granit Xhaka es su capitán, pero su éxito se basa en la juventud de nombres como Dan Ndoye, Johan Manzambi y Rubén Vargas.

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A diferencia de lo que pasó contra los ghaneses, la Selección Colombia debe tener cuidado de las incursiones ofensivas de Suiza y su velocidad para ganarle la espalda a los zagueros centrales.

Néstor Lorenzo no debería dar sorpresas en su once inicialista, más allá de la lesión de Jhon Córdoba. La variante sería el regreso de Luis Javier Suárez como titular, después de haberse destacado en el partido pasado.

Esta sería la alineación de Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez.

Néstor Lorenzo en rueda de prensa desde Kansas City. Foto: Juan Antonio Sanchez / Colprensa

Ficha técnica de Colombia vs. Suiza