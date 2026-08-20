Filtran decisión con James Rodríguez para enfrentar a México, Perú y Paraguay: “Lo desconvocaron”

El técnico Néstor Lorenzo comienza un nuevo ciclo con la Selección Colombia y su proceso recibe el golpe de confianza tras la ratificación en su cargo luego de la participación en el Mundial 2026. El DT argentino tendrá nuevo asistente tras la ida de Amaranto Perea y también trabaja en lo que será su próxima convocatoria.

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A casi un mes de conocer la nueva lista de convocados, Lorenzo está en la mira del país debido a algunas dudas que dejó en la Copa del Mundo. Para muchos, el quedar eliminado en octavos de final a manos de Suiza no fue bien visto, aunque para otros les resulta acertada la decisión de su renovación.

La expectativa aumenta tras la nueva firma con la FCF y casi que el país está exigiendo nueva sangre y recambio generacional en el grupo. En este punto, uno de los nombres que más causa revuelo es el de James Rodríguez, sumando el manejo que Lorenzo le dio al jugador en la Copa del Mundo, siendo absolutamente titular en contraste con el poco ritmo que se presentó para la cita mundialista.

Pues bien, hay importantes novedades al respecto y un póster oficial para un partido amistoso tuvo un cambio drástico que no pasó desapercibido en las redes sociales, en especial, fue Carlos Antonio Vélez el que expuso la modificación que da a entender que James Rodríguez no estaría en la lista de septiembre.

Póster con James Rodríguez Foto: Redes sociales

En un primer póster publicitario oficial de los organizadores del partido amistoso contra Perú, aparecía James Rodríguez en la primera plana con demás colegas colombianos y peruanos, pasadas unas horas, ese cartel fue editado y la imagen del volante fue reemplazada. Su lugar lo ocupó Gustavo Puerta, una de las revelaciones en la Copa Mundo.

Reacción de Carlos Antonio Vélez al cambio publicitario

El periodista deportivo en su exposición de las imágenes, dejó un mensaje que resulta clave en el futuro de la Selección Colombia, pues para él y según el cambio que se implementó en la pieza, James Rodríguez no sería convocado para la ronda de amistosos en Estados Unidos.

Póster sin James Rodríguez Foto: Redes sociales

“Dos anuncios promocionales del mismo partido con fotos de jugadores diferentes. El primero salió con James y luego, en el segundo aviso, lo desconvocaron. Curioso (marque las diferencias)”, dijo Vélez en X.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) ya oficializó los próximos amistosos en la próxima ventana de la fecha FIFA, la cual se llevará a cabo entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de 2026. En menos de un mes, el país sabrá la decisión con James Rodríguez, que parece inminente.

Fechas para los partidos amistosos de la Selección Colombia

Colombia iniciará su camino frente a la Selección México el próximo 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, Estados Unidos, con horario aún por establecer.

El 2 de octubre, la Tricolor jugará su segundo partido ante Paraguay a las 7:00 p.m. (hora de Colombia) en el Sports Illustrated Stadium de la ciudad de New Jersey.

FCF confirmó los amistosos de Colombia para la fecha Fifa de septiembre y octubre de 2026 Foto: FCF

Para cerrar la jornada de amistosos, el martes 6 de octubre, la Selección Colombia se medirá ante Perú en el nuevo estadio del Inter de Miami a las 6:45 p.m. (hora de Colombia).