Desde que Abelardo De La Espriella asumió la Presidencia de Colombia, el 7 de agosto, buena parte de su agenda oficial ha estado marcada por la atención a las emergencias provocadas por el terremoto y los incendios forestales registrados en distintas zonas del país.

Ana Lucía Pineda habló de su papel como primera dama y se destapó sobre detalle con Abelardo De La Espriella: “Siempre habrá una razón”

Durante sus primeras semanas de gobierno, el mandatario se ha desplazado a algunos de los lugares afectados y ha cumplido compromisos institucionales en ciudades como Bogotá, Barranquilla y Cali, mientras avanza con las actividades propias de su administración.

En paralelo, Ana Lucía Pineda ha comenzado a tener mayor presencia pública en su papel como primera dama. Además de acompañar algunas actividades oficiales, ha despertado interés por los mensajes y contenidos que publica en redes sociales, donde también permite conocer algunos aspectos de su vida cotidiana.

Recientemente, la pareja despertó toda clase de reacciones con una inesperada publicación que hizo el mandatario, en la que le dedicó un mensaje a su esposa. De La Espriella celebró que estuvieran juntos y le dedicó unas sentidas palabras.

“Feliz de que estés aquí, amore mío”, escribió el Tigre en la publicación, junto a un corazón rojo.

Ana Lucía Pineda también reaccionó a estas palabras y compartió la amorosa foto en la que ambos posan sonrientes y unidos.

“Feliz inicio de semana. Te amo, Presidente”, respondió la primera dama, junto a emojis de la bandera de Colombia y un beso.

Ana Lucía Pineda y Abelardo De La Espriella Foto: Instagram @analu_pineda

Esta clase de mensajes ha sido recurrente entre la pareja, que suele expresar lo mucho que se ama y acompaña durante este proceso. Los dos se muestran unidos, despertando comentarios entre sus fieles seguidores en las plataformas digitales.